您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
劉建國、王正旭邀公衛界 促政府推動「公共衛生師」人力制度
〔記者林哲遠／台北報導〕為推動公共衛生師人力制度，民進黨立委劉建國、王正旭今邀集產學界，探討如何善用公共衛生師，建構韌性台灣，聚焦公共衛生師制度發展，並在會後向政府提出五大訴求包含，要求衛福部就公共衛生師執業登記場域，啟動相關公告作業程序、衛福部提出將「公共衛生師」納入各機關職稱及官等職等員額配置準則等。
劉建國指出，「公共衛生師法」於2020年完成三讀，使台灣成為亞洲第一個制定公共衛生專法的國家，具有重要制度里程碑意義。本次公聽會即是為檢視制度推動現況，並研議如何進一步發揮公共衛生師專業角色。
請繼續往下閱讀...
王正旭續指，公共衛生師制度是建構「健康台灣」與「韌性台灣」的重要關鍵。面對新興傳染病、災難應變、戰時轉換、環境與食品安全、健康不平等等挑戰，台灣需要具備流行病學、生物統計、疫病調查、環境健康風險評估及健康促進能力的公共衛生師，協助中央與地方建立更完整的公共衛生人力網絡。
台灣公共衛生學會監事李玉春提及，公衛系所長期培育具跨域能力之公共衛生人才，但公衛師取得證照後，仍因職稱、職缺、執登場域及法律定位不明，難以進入公共衛生體系充分發揮專業，形成國家人才資源浪費。她支持增列「公共衛生師」正式職稱、擴大執登場域、明定公衛師為醫事人員，並制度性導入衛生所與基層健康體系。
學界代表方面，高雄醫學大學公共衛生學系主任謝慧敏表示，公共衛生師制度目前雖已「有法、有考試」，但職稱、職缺、執登場域與任用制度尚未完善，已影響學生專業認同與投入意願。她指出，公衛師後續仍需持續訓練，方能因應新興公共衛生議題，並支持增列職缺及完善任用制度。
地方衛生體系代表亦提出制度面困境，台中市政府衛生局副局長邱惠慈指出，公衛師非常適合進入衛生所從事公共衛生事務，但地方政府聘任公共衛生師仍受限於現行制度。專技高考屬資格考試，無法直接作為公務人員任用依據，專技轉任程序亦較繁複，因此建議簡化專技轉任程序，以補足地方公共衛生人力需求。
針對與會代表所提訴求，衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，針對公共衛生師執業登記場域，醫事司將研議公告相關執登場域，以回應公衛師實務執業需求；國民健康署副署長魏璽倫指出，未來可透過相關計畫聘任公共衛生師，並鼓勵地方衛生局進用公共衛生師，讓公衛師專業投入健康促進、慢性病防治、社區健康及基層公共衛生服務。
會末，劉建國總結提出五大訴求，一、針對公共衛生師執業登記場域，請衛福部於二個月內，就台北市公共衛生師公會所建議之執業登記場域需求，啟動相關公告作業程序；二、衛福部於一個月內整體研議中央與地方公共衛生專業用人規劃，提出將「公共衛生師」納入「各機關職稱及官等職等員額配置準則」相關附表之需求，並請銓敘部於其後二個月內，進行後續相關作業，以建立公共衛生師於公部門進用之制度基礎。
三、針對公共衛生師法律定位，請衛生福利部於三個月內研議，將公共衛生師納入醫事人員之可行性，並依研議結果提出相關法規調整規劃；四、請國民健康署儘速修正「縣市衛生局所屬衛生所或健康服務中心組織規程指導範例」，將公共衛生師明文載入；五、請考選部於三個月內研議增設「公職公共衛生師」職類之可行性，並提出書面報告。
劉建國強調，公共衛生師既已納入國家公共衛生應變體系，相關制度建設不應僅停留於考試與證照階段，而應進一步建立完整之職稱、執業登記、人才進用及職涯發展制度。未來也將持續與公共衛生界、地方衛生體系及相關主管機關保持溝通，共同研議制度精進方向，強化台灣面對疫情、高齡化、慢性病及環境風險挑戰之整體健康治理韌性。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞