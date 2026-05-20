劉建國、王正旭邀公衛界 促政府推動「公共衛生師」人力制度

為推動公共衛生師人力制度，民進黨立委劉建國、王正旭今邀集產學界探討如何善用公共衛生師建構韌性台灣聚焦公共衛生師制度發展。（劉建國辦公室提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕為推動公共衛生師人力制度，民進黨立委劉建國、王正旭今邀集產學界，探討如何善用公共衛生師，建構韌性台灣，聚焦公共衛生師制度發展，並在會後向政府提出五大訴求包含，要求衛福部就公共衛生師執業登記場域，啟動相關公告作業程序、衛福部提出將「公共衛生師」納入各機關職稱及官等職等員額配置準則等。

劉建國指出，「公共衛生師法」於2020年完成三讀，使台灣成為亞洲第一個制定公共衛生專法的國家，具有重要制度里程碑意義。本次公聽會即是為檢視制度推動現況，並研議如何進一步發揮公共衛生師專業角色。

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王正旭續指，公共衛生師制度是建構「健康台灣」與「韌性台灣」的重要關鍵。面對新興傳染病、災難應變、戰時轉換、環境與食品安全、健康不平等等挑戰，台灣需要具備流行病學、生物統計、疫病調查、環境健康風險評估及健康促進能力的公共衛生師，協助中央與地方建立更完整的公共衛生人力網絡。

台灣公共衛生學會監事李玉春提及，公衛系所長期培育具跨域能力之公共衛生人才，但公衛師取得證照後，仍因職稱、職缺、執登場域及法律定位不明，難以進入公共衛生體系充分發揮專業，形成國家人才資源浪費。她支持增列「公共衛生師」正式職稱、擴大執登場域、明定公衛師為醫事人員，並制度性導入衛生所與基層健康體系。

學界代表方面，高雄醫學大學公共衛生學系主任謝慧敏表示，公共衛生師制度目前雖已「有法、有考試」，但職稱、職缺、執登場域與任用制度尚未完善，已影響學生專業認同與投入意願。她指出，公衛師後續仍需持續訓練，方能因應新興公共衛生議題，並支持增列職缺及完善任用制度。

地方衛生體系代表亦提出制度面困境，台中市政府衛生局副局長邱惠慈指出，公衛師非常適合進入衛生所從事公共衛生事務，但地方政府聘任公共衛生師仍受限於現行制度。專技高考屬資格考試，無法直接作為公務人員任用依據，專技轉任程序亦較繁複，因此建議簡化專技轉任程序，以補足地方公共衛生人力需求。

針對與會代表所提訴求，衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，針對公共衛生師執業登記場域，醫事司將研議公告相關執登場域，以回應公衛師實務執業需求；國民健康署副署長魏璽倫指出，未來可透過相關計畫聘任公共衛生師，並鼓勵地方衛生局進用公共衛生師，讓公衛師專業投入健康促進、慢性病防治、社區健康及基層公共衛生服務。

會末，劉建國總結提出五大訴求，一、針對公共衛生師執業登記場域，請衛福部於二個月內，就台北市公共衛生師公會所建議之執業登記場域需求，啟動相關公告作業程序；二、衛福部於一個月內整體研議中央與地方公共衛生專業用人規劃，提出將「公共衛生師」納入「各機關職稱及官等職等員額配置準則」相關附表之需求，並請銓敘部於其後二個月內，進行後續相關作業，以建立公共衛生師於公部門進用之制度基礎。

三、針對公共衛生師法律定位，請衛生福利部於三個月內研議，將公共衛生師納入醫事人員之可行性，並依研議結果提出相關法規調整規劃；四、請國民健康署儘速修正「縣市衛生局所屬衛生所或健康服務中心組織規程指導範例」，將公共衛生師明文載入；五、請考選部於三個月內研議增設「公職公共衛生師」職類之可行性，並提出書面報告。

劉建國強調，公共衛生師既已納入國家公共衛生應變體系，相關制度建設不應僅停留於考試與證照階段，而應進一步建立完整之職稱、執業登記、人才進用及職涯發展制度。未來也將持續與公共衛生界、地方衛生體系及相關主管機關保持溝通，共同研議制度精進方向，強化台灣面對疫情、高齡化、慢性病及環境風險挑戰之整體健康治理韌性。

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