健康網》冰箱非保險箱 食材還是會壞！3步延長保鮮

不少人在整理冰箱時，可能意外發現1年前吃不完的冰淇淋或肉粽。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在整理冰箱時，可能意外發現1年前吃不完的冰淇淋或肉粽，或是過期3年以上的食材。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，冰箱只能延緩細菌生長，不是讓食物永遠安全。有些食物如果放太久、保存溫度不對，細菌會趁虛而入並產生毒素。

卓韋儒提出3招，幫助冰箱守護食物。

1. 熟食別在室溫發呆：放在室溫別超過 2 小時，如果天氣熱（超過 32°C），1 小時內就要送進冷藏。

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2. 給冰箱一點呼吸空間：塞太滿，冷氣就不通，記得只裝「七分滿」，讓每份鮮味都能被冷氣抱住。

3. 雙手是最好的防護罩：很多食安問題來自「手」，備餐、拿食物、加熱前，幫雙手洗個乾淨的澡。

另外，卓韋儒過去曾提到，很多人不小心發現過去留下的料理，心想「只要熱過就能吃」就吃了。卓韋儒提醒：冰箱的功能是「減速」，不是「倒帶」。 它能讓細菌繁殖變慢，卻無法把已經累積的風險歸零。關鍵在於這類狠角色：仙人掌桿菌（Bacillus cereus）。

耐熱孢子： 它會形成孢子保護自己，這些孢子極度耐熱，一般居家加熱不一定能徹底清除。

毒素耐熱： 如果食物曾在不當溫度下放太久，產生的毒素即使回鍋再煮，風險依然存在。重點不是「熱多久」，而是：一開始就別讓它有機會在室溫大量繁殖。

卓韋儒提醒剩菜食用3原則：

1. 時間上限： 建議 2–3 天 內吃完；超過 3 天就別戀戰。

2. 避開「危險溫度帶」（5°C–60°C）： 室溫不要放超過 2 小時；建議趁熱分裝、快速降溫、盡快冷藏。別等菜涼了才收。

3. 徹底加熱 ＋ 只加熱一次：中心溫度須達 75°C 以上。反覆加熱不只口感崩壞，加熱不均更會造成死角。

最後卓韋儒提醒，若進食後出現這 3 種情況，建議就近就醫：

• 持續劇烈嘔吐、完全無法進食。

• 明顯脫水，例如：尿量變少、頭暈站不穩、嘴唇乾裂。

• 合併發燒、血便或劇烈腹痛。

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