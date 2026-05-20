健康網》醫：孕婦身體結構被重組 跌倒很危險

近期網路上討論是否該為孕婦讓座。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期網路上討論是否該為孕婦讓座一事。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」透過懷孕對女性身體健康之影響，來說明孕婦跌倒的危險性。

蘇怡寧表示，血液量暴增將使心臟超時工作，懷孕到第三孕期，孕婦的血液總量會比孕前增加 40% 到 50%；心輸出量增加 30% 到 50%；心跳每分鐘加快 10 到 20 下。翻譯成白話就是：孕婦即使靜靜站著，心臟做的工都相當於你在快走。

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子宮壓迫大血管 隨時可能昏倒

變大的子宮會壓迫下腔靜脈這條最粗的回心血管。站立或姿勢改變的時候，會導致回到心臟的血液瞬間減少。有可能引起血壓驟降，眼前發黑冒冷汗然後倒下。這在醫學上叫做「仰臥低血壓症候群」，不是嬌貴不是想太多，是真實會發生在捷運裡，在公車上的血流動力學急症。

肺被往上頂呼吸本來就喘

子宮把橫膈頂高，肺的容積被壓縮。但胎兒需要氧氣，媽媽自己也需要更多氧氣。所以孕婦的呼吸頻率本來就比較快，潮氣量增加 40%。一般人站著不會喘，孕婦站著光呼吸這件事就已經在加班。

血糖波動劇烈隨時可能低血糖

懷孕本身就是一個相對的胰島素阻抗狀態，血糖調節變得不穩定，站太久隔太久沒吃東西，容易冒冷汗手抖視線模糊站不穩。

血栓風險飆升久站久坐都危險

懷孕是天然的高凝血狀態，這是身體為了預防生產大出血所做的準備。但代價是，深層靜脈栓塞的風險比孕前高出 4 到 5 倍。久站久坐不動，都可能在下肢形成血栓。「血栓一旦跑到肺，是會出人命的。」

韌帶鬆弛重心前移跌倒風險爆表

身體會分泌一種叫做鬆弛素的荷爾蒙，讓骨盆韌帶變鬆為生產做準備。但這個荷爾蒙不會只作用在骨盆，它讓全身的關節都變得不穩定，加上肚子變大重心前移，平衡感本來就差。在搖晃的捷運上站著，跌倒的風險不是一般人能想像。而孕婦跌倒，可能流產可能胎盤早期剝離可能早產。「懷孕不是變胖，不是肚子大了一點而已，而是整個生理系統正在被徹底重組。」

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