健康網》上廁所滑手機害慘肛門 醫警：久坐恐釀痔瘡出血

醫師黃士維提醒，如廁滑手機恐讓排便反射變遲鈍，增加便秘風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣上廁所時滑手機，甚至一坐就是十幾分鐘。秀傳醫療體系中部院區總院長、醫師黃士維指出，這個看似放鬆的小習慣，正悄悄傷害腸胃與肛門健康。不僅可能讓排便反射變遲鈍、增加便秘風險，久坐馬桶還可能導致痔瘡、肛裂，甚至影響骨盆底肌功能。

黃士維於臉書粉專發文分享，上大號滑手機，幾乎是現代人的日常，然而，這個看似無害的習慣，長期下來會改變你的腸胃機制，他進一步分析可能帶來的4大風險：

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●分心讓排便訊號越來越弱

滑手機會讓大腦注意力分散，長期分心排便的結果，會造成排便反射越來越遲鈍、身體對「便意」的感知能力下降，甚至明明有便意卻排不乾淨，形成慢性便秘的惡性循環。

●久坐馬桶傷害肛門

長時間坐在馬桶上，會讓肛門周圍的靜脈持續承受壓力，就像「橡皮筋拉太久就失去彈性」一樣不斷受損。

它會造成痔瘡、肛門靜脈曲張、腫脹、出血，是久坐馬桶最直接的代價；排便用力加上組織充血，容易造成肛門裂傷；長期壓迫骨盆底肌群，影響排便控制能力，使得骨盆底肌鬆弛。

●打亂腸道生理時鐘

腸道有自己的生理節律，清晨起床後腸胃蠕動最活躍，這就是身體設計好的「最佳排便時段」，但滑手機讓每次排便時間拉長、時間點不固定。

●及時調整不拖延

健康排便其實很簡單，感覺到便意就去坐下專心排，5分鐘內排完就起身。手機放在廁所門外，讓腸道回到它本來的節律。

黃士維提醒，尤其本身已有便秘、痔瘡反覆發作、排便需長時間用力，或骨盆底肌功能較差、有漏尿與脫垂問題者，更應盡快戒掉如廁滑手機習慣。簡單來說，想維持正常排便與減少便秘困擾，關鍵還是在於專心排便、縮短如廁時間，別讓手機偷走腸道原本的節律。

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