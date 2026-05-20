年齡不是問題！婦胸悶喘半年 一查冠狀動脈硬如石頭

秀傳醫師林東照提醒民眾若出現胸悶、胸痛、活動時喘、容易疲倦或運動耐受力變差等情況，不要誤以為只是老化，應及早就醫檢查，把握黃金治療時機。圖非本新聞事件人物。（秀傳提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一名患有糖尿病與高血壓的70歲婦人，近半年來經常胸悶、喘不過氣，連走路、爬樓梯都容易疲累，原以為年紀大、體力變差，直到症狀越來越頻繁，才到彰化秀傳紀念醫院檢查，結果發現冠狀動脈嚴重狹窄且高度鈣化，血管硬得像石頭，醫師以震波方式處理鈣化血管後，順利打通血路，胸悶與喘的情況明顯改善。

負責治療的心臟內科醫師林東照表示，婦人的冠狀動脈鈣化嚴重，血管壁就像老舊水管堆滿水垢，不僅血管變窄、失去彈性，也增加心導管治療難度。若血管太硬，傳統氣球擴張不容易撐開，支架也可能無法完整貼合血管壁。

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醫療團隊評估後，利用特殊氣球導管在血管內釋放低能量震波，先將鈣化斑塊震裂，再進一步完成氣球擴張與支架置放。林東照指出，鈣化斑塊鬆動後，血管較容易撐開，也能提高支架貼合度與穩定性。

另一名做過心導管治療的60多歲男子，因血管鈣化嚴重，支架擴張效果不理想，術後仍反覆胸悶、運動耐受度下降。醫療團隊重新評估後，同樣以震波方式處理血管硬化問題，再調整支架位置，症狀也獲明顯改善。

林東照表示，隨著高齡化與慢性病人口增加，冠狀動脈鈣化患者越來越多，尤其高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸及肥胖族群，都是心血管狹窄與阻塞高風險族群。嚴重鈣化病灶若未妥善處理，不僅增加治療困難，也可能提高心肌梗塞風險。

他提醒，若出現胸悶、胸痛、活動時喘、容易疲倦或運動耐受力變差等情況，不要誤以為只是老化，應及早就醫檢查，把握黃金治療時機。

醫師提醒民眾一旦冠狀動脈鈣化嚴重，血管壁就像老舊水管堆滿水垢，不僅血管變窄、失去彈性，也增加心導管治療難度。（秀傳提供）

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