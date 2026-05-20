38歲師1年減重32公斤狂掉髮 醫提醒：瘦身別把營養也瘦掉

劉小姐減重1年，體重從88.9公斤（左）降至56.8公斤（右），期間一度出現嚴重掉髮，彭馨儀醫師提醒別輕忽營養均衡。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中38歲劉小姐是一名老師，因體重一度達88.9公斤，走路容易喘、無法久走，與先生散步時常跟不上，加上本身有糖尿病與血脂問題，讓她決定到減重門診接受評估，經過1年多循序調整，雖成功減去32公斤，但一度出現嚴重掉髮，醫師提醒不一定是藥物造成，更常見是因飲食攝取不足、營養不均衡，千萬別輕忽。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀指出，減重期間若出現落髮，不一定單純是藥物造成，更常見的原因是飲食攝取不足、營養不均衡，特別是缺乏蛋白質與微量營養素。有些人使用減重藥物後食慾明顯下降，若只追求體重數字，忽略蛋白質、鐵、鋅、維生素D、維生素B7等營養素，可能出險疲倦、肌肉流失或落髮；即使沒有用藥，過度節食也可能發生類似情形。

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彭馨儀表示，很多人以為自己吃得不多，卻低估飲食中隱藏的熱量，以烹調用油來說，一湯匙油約15克、熱量約135大卡，若一天累積三湯匙，熱量可能已超過一碗飯。以劉小姐為例，門診除了追蹤體重變化，也同步評估體脂、肌肉量、營養攝取與用藥狀況，並提醒她補足蛋白質與容易被忽略的微量營養素。經調整後，落髮情形約1個月逐漸改善。

彭馨儀表示，減重藥物比較像「輔助輪」，可協助病人在初期降低食慾、建立成果，但真正決定能否穩定維持的關鍵因素仍是飲食、活動與生活習慣。劉小姐追蹤期間體重由88.9公斤降至56.8公斤，體脂肪減少近23公斤，內臟脂肪指數也從20降至7；血糖與血脂控制改善後，相關用藥經醫師評估調整，後續已停用。

彭馨儀提醒，減重不是越快越好，也不是只看體重機上的數字，若減重期間出現大量落髮、頭暈、疲倦、月經異常或肌力下降等問題時，切勿自行苦撐，應尋求專業醫師評估與調整，才能安全、健康地達成目標並維持體態。

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