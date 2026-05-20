癌細胞為何能不停分裂？研究揭2種突變維持「端粒」逃過老化

癌細胞之所以能持續分裂，與維持染色體末端「端粒」長度有關。美國研究發現，黑色素瘤細胞可能透過兩種基因突變配合，延長端粒並避免進入細胞老化狀；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕皮膚癌中的黑色素瘤（melanoma）惡性程度高、擴散速度快，其中一個原因，在於腫瘤細胞幾乎能持續分裂。美國最新研究發現，黑色素瘤細胞之所以能不斷增生，關鍵在於同時出現2種基因突變，藉此維持染色體末端的「端粒」長度，避免細胞進入原本應該發生的老化與停止分裂狀態。

《SciTechDaily》報導，根據刊登於《科學》（Science）期刊的研究，人體正常細胞每分裂一次，染色體末端的端粒（telomere）都會逐漸縮短。研究人員形容，端粒就像鞋帶前端的塑膠套，可避免染色體受損。當端粒縮短到一定程度後，細胞便會停止分裂、進入老化狀態，這也是人體防止細胞異常增生的重要防線之一。

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不過，美國匹茲堡大學研究團隊發現，黑色素瘤細胞會利用2種突變互相配合，重新啟動維持端粒的能力。其中一種突變發生在TERT基因，可增加端粒酶（telomerase）活性；另一種則出現在ACD基因，可協助維持端粒穩定。當兩者同時存在時，端粒長度明顯增加，使腫瘤細胞得以持續分裂。

黑色素瘤細胞特別依賴端粒維護機制

研究團隊指出，過去醫界早已知道許多癌症會重新啟動端粒酶，但一直無法解釋，為何黑色素瘤患者的端粒特別長。這次研究顯示，癌細胞可能需要多組突變互相配合，才能突破正常細胞的壽命限制。

研究共同作者、美國匹茲堡大學醫學院教授奧德（Jonathan Alder）表示，黑色素瘤長期暴露在紫外線造成的DNA損傷下，因此特別依賴端粒維護機制，以避免染色體崩解。

研究也發現，這類ACD基因突變約出現在5%的皮膚黑色素瘤病例，且經常與TERT突變同時存在。研究團隊認為，未來若能阻斷這套端粒維持機制，或許有機會成為新的癌症治療方向。

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