自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞為何能不停分裂？研究揭2種突變維持「端粒」逃過老化

2026/05/20 16:34

癌細胞之所以能持續分裂，與維持染色體末端「端粒」長度有關。美國研究發現，黑色素瘤細胞可能透過兩種基因突變配合，延長端粒並避免進入細胞老化狀；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

癌細胞之所以能持續分裂，與維持染色體末端「端粒」長度有關。美國研究發現，黑色素瘤細胞可能透過兩種基因突變配合，延長端粒並避免進入細胞老化狀；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕皮膚癌中的黑色素瘤（melanoma）惡性程度高、擴散速度快，其中一個原因，在於腫瘤細胞幾乎能持續分裂。美國最新研究發現，黑色素瘤細胞之所以能不斷增生，關鍵在於同時出現2種基因突變，藉此維持染色體末端的「端粒」長度，避免細胞進入原本應該發生的老化與停止分裂狀態。

《SciTechDaily》報導，根據刊登於《科學》（Science）期刊的研究，人體正常細胞每分裂一次，染色體末端的端粒（telomere）都會逐漸縮短。研究人員形容，端粒就像鞋帶前端的塑膠套，可避免染色體受損。當端粒縮短到一定程度後，細胞便會停止分裂、進入老化狀態，這也是人體防止細胞異常增生的重要防線之一。

不過，美國匹茲堡大學研究團隊發現，黑色素瘤細胞會利用2種突變互相配合，重新啟動維持端粒的能力。其中一種突變發生在TERT基因，可增加端粒酶（telomerase）活性；另一種則出現在ACD基因，可協助維持端粒穩定。當兩者同時存在時，端粒長度明顯增加，使腫瘤細胞得以持續分裂。

黑色素瘤細胞特別依賴端粒維護機制

研究團隊指出，過去醫界早已知道許多癌症會重新啟動端粒酶，但一直無法解釋，為何黑色素瘤患者的端粒特別長。這次研究顯示，癌細胞可能需要多組突變互相配合，才能突破正常細胞的壽命限制。

研究共同作者、美國匹茲堡大學醫學院教授奧德（Jonathan Alder）表示，黑色素瘤長期暴露在紫外線造成的DNA損傷下，因此特別依賴端粒維護機制，以避免染色體崩解。

研究也發現，這類ACD基因突變約出現在5%的皮膚黑色素瘤病例，且經常與TERT突變同時存在。研究團隊認為，未來若能阻斷這套端粒維持機制，或許有機會成為新的癌症治療方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中