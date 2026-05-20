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健康 > 心理精神

健康網》做夢做到很累別輕忽！ 醫曝背後7徵兆藏危機

2026/05/20 20:18

醫師劉博仁表示，想改善多夢問題，睡前1小時應減少手機與藍光刺激，不要躺在床上滑新聞與短影音，也避免激烈討論與工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師劉博仁表示，想改善多夢問題，睡前1小時應減少手機與藍光刺激，不要躺在床上滑新聞與短影音，也避免激烈討論與工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾擔心晚上睡覺做夢，有損健康。科博特診所院長劉博仁表示，「做夢」並不一定是壞事，人類只要進入睡眠，尤其是快速動眼期（REM sleep），大腦就可能產生夢境。一旦伴隨著半夜頻繁醒來、起床仍疲累、白天精神不集中、容易焦躁、情緒低落、伴隨心悸、自律神經失調等狀況，則代表夢境可能正影響健康。改善之道應從睡前讓大腦「降速」開始，包括減少滑手機、避免咖啡因、酒精，並培養規律運動習慣。

做夢本身不一定有問題，但若影響睡眠品質與白天精神，就應提高警覺。劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，人類只要進入睡眠，尤其是快速動眼期，大腦就可能產生夢境。大部分的人都有做夢，只是有的人記得，有的人不記得。近年的睡眠研究認為，夢境可能與以下幾件事有關：

1.情緒整理。白天沒有消化完的壓力、焦慮、遺憾、期待，大腦可能會在夜間重新整理。有研究發現，壓力大、焦慮高的人，夢境通常較鮮明、較頻繁。

2.記憶整合。睡眠時，大腦會將白天接收到的資訊重新分類、儲存，因此工作壓力大時，夢境也常特別多。

3.與神經傳導物質變化有關。例如血清素、GABA、多巴胺、正腎上腺素等神經系統的平衡，都可能影響夢境強度與睡眠深度。

劉博仁說明，正常情況下，即使做夢，只要睡眠結構完整，隔天精神仍會良好。若經常半夜醒來、起床仍疲累、白天精神難集中、情緒低落、心悸或長期淺眠多夢，就代表睡眠可能已受到干擾。許多多夢患者背後常合併慢性壓力、自律神經失衡、焦慮體質、血糖波動、咖啡因過量、酒精干擾、憂鬱傾向、更年期荷爾蒙變化，甚至睡眠呼吸中止症。

想改善多夢問題，劉博仁建議，睡前1小時應減少手機與藍光刺激，不要躺在床上滑新聞與短影音，也避免激烈討論與工作，注意咖啡因與酒精，有些人下午喝咖啡也會影響夜間睡眠深度。而酒精雖然讓人容易入睡，卻會破壞後半夜睡眠。可透過泡溫水澡、聽輕音樂、閱讀紙本書等方式幫助放鬆。

此外，規律運動、白天曬太陽，也有助穩定自律神經與增加深層睡眠比例，但睡前2小時應避免高強度運動。

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