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三班護病比明年分階段上路 醫療機構設置標準拚月底前預告

2026/05/20 16:29

醫事司持續以月底預告「醫療機構設置標準」修正草案為目標。（資料照）

醫事司持續以月底預告「醫療機構設置標準」修正草案為目標。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕三班護病比正式納入「醫療法」，總統賴清德宣示新法明（2027）年5月20日起分階段上路，衛福部也據此規劃調整「醫療機構設置標準」。衛福部醫事司指出，因三班護病比入法後，上路時間與方式經過許多爭議與調整，因此醫事司持續以月底預告修正草案為目標，理想情況下也會載明各上路階段的適用對象。

為減輕第一線護理人力的負擔，三班護病比已正式修入「醫療法」，但三讀通過後，新法上路時間爭議不斷，一開始衛福部考量填補人力缺口仍需時間，規劃設置2年緩衝期，並據此修正「醫療機構設置標準」，希望5月20日前預告。

然而，賴清德總統於今年5月12日國際護理師節慶祝活動宣示，改採明年分階段實施上路做法，衛福部長石崇良則提到，第一階段或許會往醫學中心先行的方向討論，實際做法會再與護理團體討論。

醫事司副司長劉玉菁表示，三班護病比上路時間的討論過程有很多變動，草案因此無法在今日預告，衛福部自總統宣示三班護病比新法分階段上路起，持續就分階段上路方案、各階段適用場域等進行資料收集與討論，希望後續預告的草案內容能夠周全，目前仍在處理相關程序。

劉玉菁說，我國約有400多家醫院，雖先前初步討論認為醫學中心先行，但預告草案內容應包含各階段的總體樣貌，理想情況下應載明各階段適用對象，醫事司會努力在5月底前預告「醫療機構設置標準」修正草案，並訂定恰當的預告時間。

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