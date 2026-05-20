健康網》李燕父親因急性肺炎離世 醫曝6警訊 出現呼吸困難要小心

李燕前天才提到爸爸住院，沒想到今證實爸爸在昨晚離世的噩耗。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土八點檔女神李燕父親因急性肺炎離世。她感慨父女重新學習相處是這2年的事，然而「愛還來不及說出口，爸爸就離開了。」根據衛福部新營醫院衛教資料指出，急性肺炎主因為細菌感染而引起，如果發生咳嗽有痰、胸腔疼痛、發燒倦怠、食慾不振、意識變差、呼吸困難等6症狀時，皆為可能警訊，務必留意。

李燕前天才提到父親住院，沒想到今證實父親在昨晚離世的噩耗，她透露其父原本病況一度好轉，家人甚至開心計畫本週二能順利出院，沒想到病情卻在短短幾天內急轉直下，最終仍不敵急性肺炎離世，讓她心碎。

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李燕感慨「愛還來不及說出口，爸爸就離開了。」（翻攝自臉書）

根據衛福部新營醫院衛教資料表示，急性肺炎因細菌感染而引起，以下為肺炎常見的8大危險因子：

1、上呼吸道感染。

2、吸菸。

3、暴露於污染空氣中。

4、長期臥床不動、昏迷、意識不清者。

5、營養不良脫水者。

6、慢性病病患。

7、吸入外來物。

8、神經肌肉病變。

新營醫院表示，有關肺炎的照護方式：

●拍痰

手掌併攏形成弓形，放胸廓上、背上叩擊，飯前、飯後1小時不可拍打，一天3次以上，每次15分鐘。

●發燒時

發生寒顫時可增加被蓋，並喝溫開水。寒顫後測量體溫，減少被蓋、調整室溫、使用冰枕；高燒時可溫水拭浴（用輕拍方式），必要時抽血檢驗或給予藥物治療。

新營醫院建議，病人最好避免出入公共場所，急性期需臥床休息，環境保持通風，睡眠時頸部保暖，務必戒菸同時攝取均衡飲食增加抵抗力。

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