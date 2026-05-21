小滿迎暑熱》韓吃冷麵、日喝綠茶 醫推「吃苦」清熱祛濕更舒服

板橋新生堂中醫師李含恩表示，中醫認為，苦味有清熱、降火、燥濕等作用，小滿時節適量攝取也可讓身體更舒服；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕所謂「小滿食苦，一夏不苦」。板橋新生堂中醫師李含恩表示，中醫認為，苦味有清熱、降火、燥濕等作用，很適合小滿時節天氣開始變熱時吃，適量攝取也可讓身體更舒服；常見食物如苦瓜、抱子甘藍、綠茶、蓮子心等，均是好選擇。至於鄰近的日本是吃山菜搭配抹茶或綠茶，韓國則是吃冷麵和涼拌菜解熱。不同國家的小滿飲食雖不同，重點均是幫助身體降溫、減少濕氣累積，同時顧好脾胃，為迎接更炎熱的季節做準備。

小滿濕氣重 少吃甜炸

李含恩表示，小滿節氣開始，因為雨水多、天氣熱、吹冷氣和喝冷飲機率高，濕氣也易出現。常見濕氣重的表現，包括：身體沉重疲憊；頭昏、想睡；大便軟、黏馬桶；食慾差、反胃噁心；舌苔厚、舌有齒痕；皮膚濕疹、搔癢。想要祛濕，飲食可多攝取四神湯（健脾祛濕首選）、綠豆薏仁湯、山藥蓮子料理等，並少吃油炸、甜食、奶茶、冰品等「生濕大魔王」。

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芳香化濕3類人須節制

此外，調理濕氣部分，中醫還有「芳香化濕」的概念。李含恩表示，中醫認為，有辛味與香氣的食物，具有發散、行氣的特性，如薑、蔥、蒜、辣椒、花椒、香菜、紫蘇、陳皮、肉桂等，能幫助氣機流動、帶動循環，同時促進排汗，讓體內滯留的濕氣有機會被帶出去。不過，這類方法並不是人人都適合。如果本身屬於濕熱、偏燥熱或陰虛體質的人，不建議過量食用。

日韓小滿飲食大公開

李含恩也分享，在日本，初夏餐桌常出現帶點苦味與清爽感的食材，如山菜、小黃瓜，搭配抹茶或綠茶，這樣的飲食組合，微苦而不重，清爽中帶有一點降火的效果。韓國此時則是一方面會吃冷麵、涼拌菜來解熱，另一方面卻也開始出現人參雞湯這類補氣的食物；看似矛盾，其實是一邊幫身體散熱，一邊儲備體力，為即將到來的盛夏做準備。

李含恩表示，從不同文化的飲食可以發現，隨著小滿時節的到來，重點都是要幫助身體降溫、減少濕氣累積，同時顧好脾胃，只是方法不同。回到中醫的核心原則，關鍵依然是不要過度，順勢而為，讓身體在轉換季節時，維持一個剛剛好的平衡。

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