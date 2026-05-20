每胎計次歸0！搶進「試管補助 3.0」紅利 助在地夫妻好孕接二連三

政府全面升級「不孕症試管嬰兒補助 3.0 方案」，衛生福利部新營醫院邀請國內知名的不孕症專家鄭菱勻駐診，協助在地夫妻。（新營醫院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕搶救生育率，政府於2026年全面升級「不孕症試管嬰兒補助 3.0 方案」，新制最大的突破點在於「每胎計次」的歸零機制，衛生福利部新營醫院宣布邀請國內知名的不孕症專家鄭菱勻駐診，引進醫學中心等級的人工生殖與微創手術技術，更將親自引領在地夫妻對接國家最新補助紅利，讓「求子路」不再因為距離與經濟壓力而遙不可及。

新營醫院長莊毓民表示，2026年實施的補助3.0方案，是史上最優厚，首胎最高補助15萬，生完第2胎次數「歸0重計」；原嘉義長庚生殖中心主持人鄭菱勻則說，過去補助次數是終身累計，用完就沒了，但新制規定，只要成功生產（含自然懷孕或試管生產），下一胎的補助次數就會「重新起算」。

請繼續往下閱讀...

鄭菱勻分析，對於39歲以下的年輕夫妻，每胎最高可申請6次補助，且首胎首次補助金額已調升至15萬元，對想生二寶、三寶的在地家庭來說，是極大的支持力量。

除了政策紅利，鄭菱勻也指出，不孕治療的另一個關鍵在於「精準排除障礙」，身為女醫師，她發現許多女性因內診壓力或長途奔波，導致生理激素失調，反而影響成功率；先進的微創技術搭配「在地監測、就近檢查、排除問題、即時諮詢」的策略，能讓患者在最放鬆的狀態下接受治療，正是提高著床成功率的隱形關鍵。

鄭菱勻強調，最好的醫療技術不一定要在遠方，「我們會陪著妳領足補助、精準治療」，讓求子之路不再苦差事，而是希望的開始；進駐後，將提供從不孕症補助諮詢、個人化排卵追蹤的一站式服務。

今年升級「不孕症試管嬰兒補助 3.0 方案」，新營醫院搶進政策紅利。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法