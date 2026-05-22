健康網》戒咖啡害頭痛 營養師談咖啡因戒斷解法

營養師老辜表示，習慣性使用咖啡因後，若突然停止或大幅減少攝取時，可能會發生咖啡因戒斷。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕戒咖啡之後，頭就開始痛！營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，習慣性使用咖啡因後，若突然停止或大幅減少攝取時，可能會發生咖啡因戒斷（caffeine withdrawal）現象。

大腦會「適應」咖啡因

咖啡因最重要的作用之一，是阻斷大腦中的「腺苷」（adenosine）受體。而腺苷本來的功能是，讓人疲倦、降低警覺、促進睡意，以及讓腦血管放鬆擴張。當咖啡因暫時把這些受體「卡住」時，腦袋就會保持清醒。因此，很多人喝咖啡後會感覺，精神變好、比較有動力、注意力提高，以及疲倦感下降。研究發現，長期攝取咖啡因後，大腦會開始增加更多腺苷受體（adenosine receptor upregulation），以及提高對腺苷的敏感度。

請繼續往下閱讀...

因為身體想把「被咖啡因擋住的訊號」重新補回來。因此，很多人越喝越沒感覺，由於大腦正在「代償」。

頭痛怎麼來的？

當你突然不喝咖啡時，原本每天都在阻斷受體的咖啡因消失了。但增加過量的腺苷受體都還在，結果導致腺苷訊號突然暴衝。這可能造成以下情況：

1. 腦血管擴張（vasodilation）：咖啡因平常會讓腦血管收縮，一旦停掉後，血管會反彈性擴張，增加腦部血流。這被認為是戒斷性頭痛的重要原因之一。

2. 神經活動下降：腺苷本來就有「讓大腦休息」的作用，所以當腺苷作用突然變強時，會出現昏沉、疲勞、腦霧、注意力下降，以及情緒低落等。

這種時候，有些人會誤以為「今天狀態很差」，或者「今天很倒楣」等。但其實可能，只是出現了咖啡因戒斷的不適症狀。

哪些人特別容易頭痛？

研究發現，以下族群更容易出現嚴重咖啡因戒斷頭痛：偏頭痛患者、睡眠不足者、高壓工作者、每天高咖啡因攝取者、長期固定時間喝咖啡的人。尤其偏頭痛患者，對腦血流變化更敏感，因此停咖啡後更容易誘發劇烈頭痛。

多久會開始痛？有研究指出，只要連續幾天規律攝取咖啡因後，突然中斷就可能會出現戒斷反應。12到24小時，頭痛疲倦；20–51小時，症狀高峰；2–9天，多數人逐漸恢復。

有些人疑惑，為何自己喝一口咖啡，突然好了？一旦咖啡因重新阻斷腺苷受體後，血管會再次收縮、腺苷訊號也下降，以及神經刺激逐漸恢復。有些人的頭痛，會在喝咖啡後30到60分鐘內快速緩解。

咖啡到底好不好？

目前的科學看法認為，「適量咖啡」對健康有好處。大量研究顯示，適量咖啡與較低心血管疾病風險、較低第二型糖尿病風險，以及較低神經退化疾病風險，這些皆可能有關。

但其實問題，並非「咖啡本身」。而是我們飲用者的行為，尤其是長期高頻率的大量飲用。若身體累了，應該檢視睡眠品質與壓力控制，而不是全部靠咖啡因來處理。

當大腦已經適應每天固定刺激時，突然停掉就可能出現戒斷性頭痛。因此，很多科學建議會強調，不要突然停咖啡。若想要戒咖啡因，應該慢慢減量、漸進式降低咖啡因攝入，還有避免一天從3到4杯突然直接歸零。這樣操作，通常比較不容易出現劇烈頭痛。

最後老辜總結：目前，老辜認為對於「咖啡因戒斷」討論較完整，且較近期的是2026年1月發表的《NCBI StatPearls：Caffeine Withdrawal》。當中探討了戒斷機制、腺苷受體、頭痛原因、代謝時間，以及神經生理學等。資料相對完整，老辜非常推薦大家閱讀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法