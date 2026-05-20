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健康網》和你想的不一樣！研究曝性幻想與人格相關 這類人最頻繁

2026/05/20 14:19

刊載於《PLOS One》研究指出，不同人格特質可能影響一個人的性幻想頻率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

刊載於《PLOS One》研究指出，不同人格特質可能影響一個人的性幻想頻率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大多數人都有性幻想，卻是私下難以啟齒的話題。最新刊登於《PLOS One》的研究指出，不同人格特質可能影響一個人的性幻想頻率，多數人以為創意豐富、想像力高的人，應該更容易出現各類性幻想，不過，讓人跌破眼鏡的是，容易焦慮、憂鬱的人，性幻想出現頻率相對較高。

這項研究由美國密西根州立大學與查普曼大學研究團隊合作完成，共分析5225名成年人資料，受試者平均年齡約58歲，其中男性占56.5%。研究主要探討「五大人格特質」與性幻想之間的關聯，包括外向性、宜人性、盡責性、開放性與負向情緒性（神經質）。

研究團隊將性幻想區分為探索型、親密型、非人格化與虐戀型等4大領域，並分析不同人格特質在這些幻想領域中的頻率差異。

高責任感、重規範者 性幻想頻率較低

研究發現，「盡責性」與「宜人性」較高的人，性幻想頻率普遍較低。研究人員指出，這類人格通常較重視規則、自我控制與人際和諧，也更傾向遵循傳統價值觀，因此在性幻想的頻率與多樣性上相對保守。

其中，「責任感（responsibility）」與「尊重他人（respectfulness）」等人格細項，與性幻想減少的關聯最明顯。

易焦慮、憂鬱族群 性幻想可能更頻繁

相較之下，研究顯示「負向情緒性」較高的人，尤其具有憂鬱傾向者，更容易頻繁出現性幻想。研究團隊推測，部分人可能會透過幻想，作為情緒調節與心理逃避方式，藉此暫時減輕壓力、焦慮或負面情緒，因此在情緒低落時，性幻想頻率可能增加。

不過研究也強調，這並不代表性幻想本身有問題，而是反映人類心理活動與情緒調節之間的複雜關係。

「開放性高」未必代表性幻想更多

過去一般認為，創意豐富、想像力高的人，應該更容易出現各類性幻想，但這次研究並未發現「開放性」與性幻想頻率存在明顯關聯。

研究者認為，性幻想並不只是想像力問題，還受到文化背景、情緒狀態、價值觀與個人經驗等多重因素影響。

研究也指出，性幻想是多數成年人常見的心理現象，研究人員強調，社會長期對性話題存有污名與羞恥感，導致許多人不願公開討論，但性幻想本身並不等於心理異常。部分研究甚至發現，適度性幻想可能與親密關係滿意度、幸福感存在正向關聯。此研究期待未來有助心理健康與性健康研究，可藉此建立更包容、多元的觀點。

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