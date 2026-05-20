不只抗癌還要防跌！ 乳癌患者肌力流失恐加速骨質惡化

停經後女性原本就是骨質疏鬆高風險族群，若再接受抗荷爾蒙治療，以及長期缺乏運動，更會加速骨質與肌肉流失，增加跌倒與骨折風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕乳癌患者後續面對的健康挑戰，不只癌症本身，骨質流失、肌少症與跌倒風險，也是不少病友容易忽略的問題。亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任、榮新診所特約主治醫師吳凱文提醒，許多患者在接受手術、化療或荷爾蒙治療後，會因擔心疼痛、害怕受傷，逐漸減少活動量，但長期缺乏運動，反而可能讓骨質與肌肉一起流失，增加跌倒與骨折風險。

吳凱文指出，乳癌患者骨鬆問題近年愈來愈受到重視，尤其停經後女性本來就是骨質疏鬆高風險族群，若再接受抗荷爾蒙治療、卵巢功能抑制治療，體內雌激素下降速度加快，更可能導致骨密度快速流失。

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他表示，骨質流失初期通常沒有明顯症狀，因此不少患者往往等到腰痠背痛、身高變矮，甚至跌倒骨折後，才發現骨鬆問題已經相當嚴重。對中高齡女性而言，一旦發生髖部或脊椎骨折，不只影響行動力，也可能增加長期臥床、失能甚至死亡風險。

不過，吳凱文強調，除了骨鬆外，「肌少症」其實也是乳癌患者需要注意的重要問題。許多病友治療後體力變差、活動量下降，加上飲食攝取不足、蛋白質缺乏，都可能造成肌肉量流失。

「骨頭跟肌肉，其實是互相影響的。」他形容，骨頭像樹木，肌肉像支撐樹木的土壤，一旦肌肉量下降，身體支撐能力變差，不僅容易跌倒，也會因缺乏足夠刺激，讓骨質流失速度變得更快。

他指出，臨床上有些患者因擔心骨鬆、害怕跌倒而不敢活動，甚至連日常走路、爬樓梯都盡量減少，但愈不動，肌肉與骨骼退化速度反而愈快，形成惡性循環。

因此近年除了藥物治療外，醫界也愈來愈重視運動介入的重要性。研究發現，適當的重量訓練、阻力運動與負重運動，不只與骨密度維持有關，也有助增加肌力、改善平衡感，降低跌倒風險，同時還能減少疲憊感與憂鬱情緒，提升生活品質。

本身也長期參與鐵人三項訓練的吳凱文表示，運動不一定要高強度，乳癌病友可依自身體力狀況，循序漸進進行健走、深蹲、彈力帶訓練等簡單肌力運動，並搭配日曬與均衡飲食，補充足夠蛋白質、鈣質與維生素D，幫助維持骨骼與肌肉健康。若已有骨質流失風險，也應定期接受骨密度檢查，必要時及早接受藥物治療。

適逢520，吳凱文也提醒，比起節日驚喜，更重要的是陪伴家人健康生活、自由行動。除了關心媽媽或家中長輩的癌症治療，也別忽略她們術後的骨骼與肌力健康，才能真正降低跌倒與失能風險。

榮新診所特約主治醫師吳凱文表示，乳癌病友常常會忽視骨質流失的問題。（吳凱文提供）

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