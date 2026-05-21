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健檢好好看》評估腎臟健康2指標：eGFR與尿蛋白
〔健康頻道／綜合報導〕典恩診所院長鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」說明，很多人以為腎臟病一定會水腫、腰痛，其實早期慢性腎臟病（CKD）常常沒有明顯感覺，等到發現時，腎功能可能已經下降許多。
評估腎臟健康，重點看「兩項指標」：
1. 白蛋白尿（尿蛋白）：代表腎臟過濾功能是否開始受損。即使腎功能數值正常，只要持續有蛋白尿，也代表腎臟正在受傷。
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2. 腎絲球過濾率（eGFR）：代表腎臟整體工作能力。數值越低，代表腎功能下降越明顯。
慢性腎臟病風險評估，會依照「eGFR ＋ 白蛋白尿」分成不同風險：
●綠色：低風險
●黃色：中風險
●橘色：高風險
●紅色：非常高風險
鄭堪弘表示，越早發現、越早介入，越能延緩腎功能惡化，降低未來洗腎風險。
哪些人建議定期檢查？鄭堪弘表示，下列人建議定期檢查：糖尿病、高血壓、高尿酸／痛風、長期止痛藥使用、家族有腎臟病史、肥胖或代謝症候群。提醒，保護腎臟的重要習慣：控制血糖與血壓、少鹽少糖少加工食品、足夠飲水、規律運動與體重管理、不亂吃偏方與成藥、定期抽血，加上驗尿追蹤。鄭堪弘提醒，腎臟問題越早發現，越有機會逆轉與控制；不要等到腎功能嚴重下降才注意！
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