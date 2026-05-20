健康網》李多慧肩膀痛就醫嚇到叫出來 醫曝高風險族群 授暖身秘訣

李多慧「肩膀壞掉」急就醫。（資料照，記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓籍啦啦隊女神李多慧堪稱「超級代言人」，因肩膀痛就醫，治療的影片曝光，她哀喊「肩膀好像壞掉了」！疼痛職人診所院長徐子恆指出，肩膀肌腱、韌帶拉傷或關節受傷的高危險群，包括啦啦隊員、運動員，或是常做高舉手部動作的族群，較易撞擊到骨頭導致發炎。他建議，運動前應做胸椎伸展、肩膀肌肉伸展、活化肩部肌群的暖身以減少摩擦，一旦舉手到特定角度會痛，或不動也疼痛就是警訊，最好進一步就醫。

李多慧來台邁入第3年，她在影片中坦言，之前就已經感受到肩膀不適，原本還想苦撐，但卻越來越疼痛，練習時更一度痛到叫出聲，才決定至醫院照X光檢查。

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李多慧透露自己肩膀出狀況。（翻攝自IG）

徐子恆表示，肩膀肌腱、韌帶拉傷或關節受傷的高危險群，包括啦啦隊員、運動員，或是反覆甩手過肩的族群，因為手臂反覆往上舉，容易造成肩膀骨頭與肌腱互相撞擊。另外，有些人本身肌力不足，仍進行高強度運動，導致肌肉無法穩定關節，只要動作控制不佳就容易拉傷或受傷。這意味著，民眾一旦肩膀反覆過頭動作，可能會釀肩峰下的滑囊炎。

肩膀受傷症狀與預防之道

肩膀受傷會有哪些症狀？徐子恆說明，舉手到特定角度會痛就要注意，最典型是手抬到60度-120度之間疼痛，這是肩峰夾擠常見症狀。如果發炎持續惡化，就可能演變成即使休息不動也疼痛。更嚴重的是反覆受傷可能造成關節沾黏、肌腱撕裂傷，嚴重時甚至需要手術。

運動前暖身很重要。徐子恆提醒，肩膀運動不只是動肩膀，還牽涉到肩胛骨、胸椎、周邊肌群，因此運動前應做伸展與暖身，包括：胸椎伸展、肩膀肌肉伸展、活化肩部肌群，目的就在增加關節空間、減少摩擦，與避免肌力失衡。同時，運動時不要超過自身能力，例如，重訓時不要突然超過平常負重太多，應循序漸進增加重量，否則容易拉傷。

徐子恆提及治療方式，會先透過超音波或是X光確認是否肌腱發炎、韌帶損傷，甚至是撕裂傷，一般拉傷約2-3週恢復，肌腱撕裂可能需2-3個月，嚴重斷裂需手術，恢復期約3-6個月以上。此外，若是滑囊炎沒有消炎處理，疼痛可能持續不會好，民眾最好注意是否有漸漸朝向好的方向，如果疼痛依舊最好進一步就醫。

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