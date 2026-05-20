自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》李多慧肩膀痛就醫嚇到叫出來 醫曝高風險族群 授暖身秘訣

2026/05/20 11:42

李多慧「肩膀壞掉」急就醫。（資料照，記者潘少棠攝）

李多慧「肩膀壞掉」急就醫。（資料照，記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓籍啦啦隊女神李多慧堪稱「超級代言人」，因肩膀痛就醫，治療的影片曝光，她哀喊「肩膀好像壞掉了」！疼痛職人診所院長徐子恆指出，肩膀肌腱、韌帶拉傷或關節受傷的高危險群，包括啦啦隊員、運動員，或是常做高舉手部動作的族群，較易撞擊到骨頭導致發炎。他建議，運動前應做胸椎伸展、肩膀肌肉伸展、活化肩部肌群的暖身以減少摩擦，一旦舉手到特定角度會痛，或不動也疼痛就是警訊，最好進一步就醫。

李多慧來台邁入第3年，她在影片中坦言，之前就已經感受到肩膀不適，原本還想苦撐，但卻越來越疼痛，練習時更一度痛到叫出聲，才決定至醫院照X光檢查。

李多慧透露自己肩膀出狀況。（翻攝自IG）

李多慧透露自己肩膀出狀況。（翻攝自IG）

徐子恆表示，肩膀肌腱、韌帶拉傷或關節受傷的高危險群，包括啦啦隊員、運動員，或是反覆甩手過肩的族群，因為手臂反覆往上舉，容易造成肩膀骨頭與肌腱互相撞擊。另外，有些人本身肌力不足，仍進行高強度運動，導致肌肉無法穩定關節，只要動作控制不佳就容易拉傷或受傷。這意味著，民眾一旦肩膀反覆過頭動作，可能會釀肩峰下的滑囊炎。

肩膀受傷症狀與預防之道

肩膀受傷會有哪些症狀？徐子恆說明，舉手到特定角度會痛就要注意，最典型是手抬到60度-120度之間疼痛，這是肩峰夾擠常見症狀。如果發炎持續惡化，就可能演變成即使休息不動也疼痛。更嚴重的是反覆受傷可能造成關節沾黏、肌腱撕裂傷，嚴重時甚至需要手術。

運動前暖身很重要。徐子恆提醒，肩膀運動不只是動肩膀，還牽涉到肩胛骨、胸椎、周邊肌群，因此運動前應做伸展與暖身，包括：胸椎伸展、肩膀肌肉伸展、活化肩部肌群，目的就在增加關節空間、減少摩擦，與避免肌力失衡。同時，運動時不要超過自身能力，例如，重訓時不要突然超過平常負重太多，應循序漸進增加重量，否則容易拉傷。

徐子恆提及治療方式，會先透過超音波或是X光確認是否肌腱發炎、韌帶損傷，甚至是撕裂傷，一般拉傷約2-3週恢復，肌腱撕裂可能需2-3個月，嚴重斷裂需手術，恢復期約3-6個月以上。此外，若是滑囊炎沒有消炎處理，疼痛可能持續不會好，民眾最好注意是否有漸漸朝向好的方向，如果疼痛依舊最好進一步就醫。

相關新聞請見

（影）來台3年身體亮紅燈！李多慧「肩膀壞掉」急就醫現況曝

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中