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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

懷孕真的會改變大腦！ 研究：97％腦區出現變化 部分區域還會縮小

2026/05/20 11:29

美國研究發現，女性懷孕期間幾乎整個大腦都會出現重組現象。研究人員認為，這可能與母體為育兒與情緒感知進行調整有關；示意圖。（圖取自freepik）」

美國研究發現，女性懷孕期間幾乎整個大腦都會出現重組現象。研究人員認為，這可能與母體為育兒與情緒感知進行調整有關；示意圖。（圖取自freepik）」

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少女性在懷孕後，會感覺自己的記憶力、情緒與注意力變得不太一樣。如今，美國科學家首次透過長期腦部掃描發現，懷孕期間幾乎整個大腦都會出現明顯變化，部分區域甚至會隨孕期推進而縮小。研究團隊認為，這不是大腦退化，而是為了適應母職而進行的大規模重組。

根據科學網站《Science Alert》報導，美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）神經科學家雅各布斯（Emily Jacobs）團隊，自2024年起推動「母體大腦計畫」（Maternal Brain Project），利用MRI磁振造影，追蹤女性從懷孕、生產到產後的大腦變化。研究最初從1名孕婦開始，之後逐步擴大，目前已納入20名受試者，包括首次懷孕女性、第二胎孕婦、父親與非孕女性對照組。

研究人員分析約400個腦區後發現，其中97%在懷孕期間與產後都出現變化。最明顯的區域包括前額葉、顳葉與部分深層腦區，這些位置與情緒判斷、社交感知、壓力反應及照顧行為有關。研究也發現，大腦血管系統與腦脊髓液流動方式，同樣會在孕期出現調整。

研究團隊強調，大腦體積下降不代表功能衰退，而可能是神經系統重新整理與提高效率的結果。這類變化也可能與身體為胎兒提供養分，以及母體進入育兒狀態有關。

這項研究尚未正式刊登於同儕審查期刊，但相關成果延續自2023年發表於《自然》（Nature）的研究。研究主持人指出，自1990年以來，全球腦部掃描研究中，真正聚焦女性健康議題的比例僅約0.5%，導致懷孕對大腦的影響長期缺乏資料。

研究團隊下一步將進一步分析，妊娠糖尿病、產後憂鬱、哺乳與高齡懷孕等因素，是否會影響大腦重組方式，並建立全球最大的母體大腦資料庫。研究人員認為，這些發現正在改變外界對「媽媽腦」的刻板印象，懷孕中的大腦並非變得遲鈍，而是在經歷一次高度複雜的重新調整。

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