鼻塞、黃鼻涕別輕忽！ 醫曝「1症狀」常被誤認牙痛

鼻竇發炎可能造成長期鼻塞、濃稠黃綠鼻涕、鼻水倒流、平躺夜咳、明顯鼻音、嗅覺遲鈍等症狀，甚至因耳咽管阻塞，引發低頻耳鳴或聽力下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕鼻塞、黃綠鼻涕還合併臉頰疼痛、夜間咳嗽、嗅覺變差，甚至牙齒痠痛，就要小心可能是鼻竇炎作怪。醫師指出，鼻竇炎在台灣相當常見，每5人就有1人受困擾，其中上頷竇發炎時，疼痛位置常出現在臉頰與上排牙齒，容易被誤以為是牙痛而延誤治療。

初鳴堂中醫診所中醫師陳欣如表示，人體有4對鼻竇，包括上頷竇、額竇、篩竇與蝶竇，位於面部骨骼中的中空腔體，具有減輕頭顱重量、幫助吸入空氣保溫與濕潤，以及增強說話共鳴等功能。當感冒、過敏、細菌或病毒感染後，引起鼻竇發炎時，就可能造成長期鼻塞、濃稠黃綠鼻涕、鼻水倒流、平躺夜咳、明顯鼻音、嗅覺遲鈍等症狀，甚至因耳咽管阻塞，引發低頻耳鳴或聽力下降。

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她指出，不同鼻竇發炎的位置，疼痛表現也不同。其中最常見的是上頷竇發炎，疼痛會出現在臉頰及上排牙齒，很多患者會誤以為是牙齒問題；額竇發炎則以前額與眉心疼痛為主，尤其低頭、彎腰或轉動眼球時，悶痛感會更明顯；若是篩竇或蝶竇發炎，則可能出現眼窩深處疼痛，嚴重時甚至引起頭部中心疼痛，容易被誤認為緊張型頭痛或眼睛疲勞。

陳欣如表示，台灣因氣候潮濕、空氣污染及人口密度高，使鼻竇炎盛行率偏高，每5人就有1人曾受鼻竇炎困擾。依症狀持續時間區分，小於4週屬急性鼻竇炎、4至12週為亞急性鼻竇炎、超過12週則屬慢性鼻竇炎。高風險族群包括鼻中膈彎曲、鼻息肉等鼻部結構異常者，以及過敏性鼻炎、氣喘、免疫力低下、吸菸者，還有幼童與長者等。常見誘因則包括感冒、細菌或病毒感染、空污、拜拜燒香與過敏原刺激。

陳欣如指出，中醫認為鼻竇炎與「衛氣虛弱」有關。所謂衛氣，是人體的防禦系統，負責抵禦外邪、調節汗孔開合與保護身體，來源與脾胃運化及肺氣宣發功能有關。若衛氣不足，人體容易反覆感冒、鼻過敏，進一步誘發鼻竇炎或中耳炎。這類患者通常除了鼻部症狀外，也常伴隨長期疲倦、體力下降、四肢無力、食慾差、大便偏軟、睡眠品質不佳、頭暈、心悸與容易流汗等狀況。

她引用《黃帝內經》「正氣存內，邪不可干」觀點指出，若人體正氣充足，外在病邪就不易入侵，因此平時應維持均衡飲食與規律作息，少吃冰冷、生食、辛辣、油膩及酒類，避免過勞，並養成固定戶外運動習慣，以提升身體陽氣與免疫力。

陳欣如進一步說明，慢性鼻竇炎屬於長期發炎，中醫認為「久病必瘀」，反覆紅腫熱痛後，局部循環不佳，容易形成「氣滯血瘀」，使腫脹長期無法消退，進而出現慢性臉部壓痛、頭部深層疼痛與眼窩疼痛，久而久之甚至可能影響全身循環與生活品質。除鼻塞、鼻涕多外，慢性患者也常見失眠、健忘、急躁、口乾咽乾、胸悶與心慌等全身性症狀。

她建議，慢性鼻竇炎患者平時應避免久坐，每天可散步30至60分鐘，每坐1小時就起身活動5至10分鐘，並養成飯後散步習慣，以促進全身氣血循環。飲食方面則建議多攝取蔬菜、菇類與富含纖維食物，幫助腸胃蠕動與代謝，也可搭配蓮藕、蓮子、山藥等食材調養脾胃；每週吃魚3次、每日少量核桃，也有助保護心血管健康。

陳欣如表示，中醫透過中藥搭配針灸治療，除可改善鼻塞、鼻涕多、夜咳與慢性耳悶感，也有助減少反覆感冒與鼻過敏發作頻率，從根本調整體質與改善睡眠品質，若鼻塞、黃鼻涕持續數週未改善，或反覆頭痛、臉痛，建議及早就醫治療，以免演變成慢性鼻竇炎。

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