健康網》每天唸10分鐘就夠 親子共讀有助刺激孩子腦部發育

國孕產兒關懷網站指出，每天父母即使只花5-10分鐘陪孩子閱讀，也有助培養閱讀習慣與專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長認為親子共讀是為了提早學認字，其實嬰幼兒時期的閱讀，更重要的是透過故事建立親子情感。國健署孕產兒關懷網站衛教資料指出，家長透過唸故事書與孩子對話，不僅能增加孩子的詞彙與語句，更有助於刺激腦部發育，促進語言理解能力。

嬰幼兒共讀重點不在學習認知，而是透過故事互動刺激語言與腦部發展，每天即使只有5-10分鐘親子共讀，也能幫助孩子培養閱讀習慣。孕產兒關懷網站歸納以下的親子共讀小技巧，讓父母參考：

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●讓閱讀成為每天生活的一部分

可以每天規劃出一個固定的時間，抱著寶寶唸故事。時間不一定要長，5 分鐘10 分鐘都可以，晚安故事就是很棒的親子互動時光。

●只唸幾分鐘也可以

好奇寶寶當然坐不住，剛開始聽故事時，只有5分鐘的注意力也無妨，只要爸媽每天持續進行唸故事書活動，出門帶幾本故事書，將成為孩子無聊時的最佳解悶法寶。

●讓寶寶隨時拿得到書

要讓寶寶喜歡閱讀，寶寶的生活環境當然少不了故事書。從孩子出生時就可以將故事書一起放在嬰兒床上，寶寶隨時看的到書本，爸媽也可以隨時拿起來唸給寶寶聽。

●保持好玩的心態

讓孩子喜歡聽故事和愛看書的秘訣，就是大人要保持「好玩」的心態，順著書本的情境爸媽可以裝扮成不同的角色，這樣再好動的寶寶都會被吸引住。

●指著字一個字一個字唸

大一點的孩子可以用這種方式引起孩子的注意，也可以讓寶寶知道閱讀文字的方式，以及故事進行到什麼地方。

專家表示，只要每天花一點時間說故事、翻翻書，就能讓孩子在充滿語言刺激與愛的環境中成長，也能逐步建立閱讀習慣與學習能力。

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