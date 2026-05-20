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健康 > 護眼顧齒

健康網》菸抽越多眼睛霧越快！醫揭白內障關鍵風險 二手菸也難逃

2026/05/20 16:09

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，長期吸菸與二手菸暴露都可能增加白內障風險，若出現視力模糊、畏光等症狀，建議及早就醫檢查；情境照。

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，長期吸菸與二手菸暴露都可能增加白內障風險，若出現視力模糊、畏光等症狀，建議及早就醫檢查；情境照。

〔健康頻道／綜合報導〕許多人知道吸菸會傷肺、傷心血管，但長期吸菸也可能影響眼睛健康。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，菸草燃燒會產生大量自由基，攻擊水晶體內的蛋白質，使得原本透明的蛋白質變性、凝結，恐加速白內障形成。此外，菸草所含重金屬加速蛋白質結構崩解，抽越多眼睛霧得越快，甚至暴露於二手菸環境同樣也會吸收有害物質。

吸菸形成白內障4大影響

粘靖旻於臉書粉專發文指出，吸菸對於白內障的影響，包括以下4大項：

自由基：菸草燃燒會產生大量自由基，這些不穩定的分子會攻擊水晶體內的蛋白質，讓原本透明的蛋白質開始變性、凝結。正常情況下，水晶體有自己的抗氧化保護機制，但長期抽菸會把這道防線慢慢耗盡。

重金屬：菸草含有鎘（Cadmium）等重金屬，這些物質會在水晶體組織中慢慢堆積，干擾正常的代謝功能，加速蛋白質結構崩解。加上水晶體沒有血管、代謝速度慢，累積進去的東西便會很難清除。

吸入量：研究顯示，長期吸菸者罹患核性白內障（水晶體核心混濁）的風險，比不吸菸者高出2-3倍；而且菸齡越長、每天吸越多，風險越高。吸菸量與白內障嚴重程度之間，有明確的劑量反應關係，也就是說，抽越多眼睛霧得越快。

二手菸影響：就算自己不抽，長期暴露在二手菸環境中，眼睛同樣會持續吸收有害物質。尤其是家中有長輩抽菸或是長期在菸霧瀰漫環境工作的人，都是需要特別留意的族群。

至於戒菸之後，白內障是否能逆轉？粘靖旻表示，戒菸之後，肺功能可逐漸改善，但已混濁的水晶體蛋白，無法自行恢復透明，這點跟皮膚、血管不太一樣，因為水晶體的混濁是不可逆的結構變化。

戒菸防範白內障惡化3原因

不過，粘靖旻也提及，研究指出，戒菸超過10年的人，白內障風險已接近從未吸菸的族群。所以，戒菸仍非常值得實行，什麼時候戒都不嫌晚，原因如下：

阻止惡化速度加快：戒菸後氧化壓力下降，水晶體不再持續被攻擊，混濁進展會明顯減緩。

降低另一眼或更嚴重白內障的風險：尤其是早期輕微混濁的人，戒菸可以爭取更多時間。

提升手術後恢復品質：如果未來需要手術，戒菸者的全身狀況和癒合能力都比持續吸菸者更好。

粘靖旻提醒，如果你或家人有長期吸菸習慣，合併出現視力模糊、強光下刺眼、顏色變黃等症狀，建議儘早安排眼科檢查，白內障早期發現、定期追蹤，才能在最適當的時機做出最好的處置。

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