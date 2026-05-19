健康網》更年期保養新重點 研究：腸道菌可能牽動荷爾蒙平衡

營養師薛曉晶指出，更年期保養不只看荷爾蒙，更要照顧腸道環境，不妨多攝取莓果、柑橘、番茄、深綠紫蔬果、亞麻仁籽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性進入更年期後，常出現腰腹變胖、睡眠品質變差、情緒起伏大、熱潮紅、夜間盜汗等問題，明明吃不多，體重卻直線上升。營養師薛曉晶指出，別再以為這只是「年紀到了」這麼簡單，最新研究發現，「腸道菌相」可能是引發更年期不適的隱藏關鍵。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，根據《Nutrients》2026年3月一篇綜論，更年期健康變化除雌激素波動，腸道菌相亦參與其中，研究特別提到「estrobolome」腸道中參與雌激素代謝與再循環的菌群功能，這意味著，腸道不只是消化器官，更是荷爾蒙代謝的「第二現場」。

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薛曉晶表示，雌激素經肝臟代謝後，會透過膽汁進入腸道，部分腸道菌會產生特定酵素，幫助雌激素重新活化、再吸收，進入身體循環。只是目前尚未找到「最完美」的單一腸道菌組成，腸道菌相受國家、飲食、族群等影響，不能簡化為「補某株菌即改善」。也就是說，更年期保養不只看荷爾蒙，更要照顧腸道環境。

她接著說，停經前後女性常面臨3大代謝壓力，包括荷爾蒙波動導致睡眠與情緒不穩、基礎代謝下降使腹部脂肪增加，以及腸道菌多樣性降低，進一步影響發炎與代謝。因此，更年期保養不能只依賴保健食品，而應從飲食與生活型態全面調整。

女性進入更年期後，不妨從飲食與生活調整，薛曉晶建議，可從以下9大方向改善：

1.蛋白質顧起：每餐一個手掌大優質蛋白質（魚、蛋、豆腐、豆干、雞肉、瘦肉、無糖優格）。維持肌肉量，穩定體重管理的基石。

2.高纖蔬菜：每天增加2種（深綠蔬菜、菇類、海帶、秋葵、茄子、甜椒）。纖維助腸道益菌、增飽足感、穩定血糖。

3.主食聰明選：糙米、燕麥、地瓜、南瓜、藜麥、豆類優於精緻澱粉。避免血糖劇烈波動。

4.豆製品：每週2-3次（豆腐、豆干、毛豆、無糖豆漿）。大豆異黃酮效果受腸道菌影響，重穩定攝取與高纖飲食。

5.植化素：多攝取莓果、柑橘、番茄、深綠紫蔬果、亞麻仁籽。累積身體抗氧化力，支持腸道健康。

6.好油脂：橄欖油、酪梨、堅果、芝麻、深海魚。影響心血管、發炎與飽足感。

7.飯後輕活動：10-15分鐘散步、伸展、深蹲、家事。助血糖平穩，維持肌肉使用率。

8.充足睡眠：固定起床時間、睡前少滑手機、晚餐避免過甜過油。睡眠是荷爾蒙修復基礎。

9.益生菌保健品：依個人腸胃狀況、飲食內容、有無便秘或代謝問題評估。勿盲目跟風。

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