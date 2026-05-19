自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》更年期保養新重點 研究：腸道菌可能牽動荷爾蒙平衡

2026/05/19 20:12

營養師薛曉晶指出，更年期保養不只看荷爾蒙，更要照顧腸道環境，不妨多攝取莓果、柑橘、番茄、深綠紫蔬果、亞麻仁籽；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶指出，更年期保養不只看荷爾蒙，更要照顧腸道環境，不妨多攝取莓果、柑橘、番茄、深綠紫蔬果、亞麻仁籽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性進入更年期後，常出現腰腹變胖、睡眠品質變差、情緒起伏大、熱潮紅、夜間盜汗等問題，明明吃不多，體重卻直線上升。營養師薛曉晶指出，別再以為這只是「年紀到了」這麼簡單，最新研究發現，「腸道菌相」可能是引發更年期不適的隱藏關鍵。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，根據《Nutrients》2026年3月一篇綜論，更年期健康變化除雌激素波動，腸道菌相亦參與其中，研究特別提到「estrobolome」腸道中參與雌激素代謝與再循環的菌群功能，這意味著，腸道不只是消化器官，更是荷爾蒙代謝的「第二現場」。

薛曉晶表示，雌激素經肝臟代謝後，會透過膽汁進入腸道，部分腸道菌會產生特定酵素，幫助雌激素重新活化、再吸收，進入身體循環。只是目前尚未找到「最完美」的單一腸道菌組成，腸道菌相受國家、飲食、族群等影響，不能簡化為「補某株菌即改善」。也就是說，更年期保養不只看荷爾蒙，更要照顧腸道環境。

她接著說，停經前後女性常面臨3大代謝壓力，包括荷爾蒙波動導致睡眠與情緒不穩、基礎代謝下降使腹部脂肪增加，以及腸道菌多樣性降低，進一步影響發炎與代謝。因此，更年期保養不能只依賴保健食品，而應從飲食與生活型態全面調整。

女性進入更年期後，不妨從飲食與生活調整，薛曉晶建議，可從以下9大方向改善：

1.蛋白質顧起：每餐一個手掌大優質蛋白質（魚、蛋、豆腐、豆干、雞肉、瘦肉、無糖優格）。維持肌肉量，穩定體重管理的基石。

2.高纖蔬菜：每天增加2種（深綠蔬菜、菇類、海帶、秋葵、茄子、甜椒）。纖維助腸道益菌、增飽足感、穩定血糖。

3.主食聰明選：糙米、燕麥、地瓜、南瓜、藜麥、豆類優於精緻澱粉。避免血糖劇烈波動。

4.豆製品：每週2-3次（豆腐、豆干、毛豆、無糖豆漿）。大豆異黃酮效果受腸道菌影響，重穩定攝取與高纖飲食。

5.植化素：多攝取莓果、柑橘、番茄、深綠紫蔬果、亞麻仁籽。累積身體抗氧化力，支持腸道健康。

6.好油脂：橄欖油、酪梨、堅果、芝麻、深海魚。影響心血管、發炎與飽足感。

7.飯後輕活動：10-15分鐘散步、伸展、深蹲、家事。助血糖平穩，維持肌肉使用率。

8.充足睡眠：固定起床時間、睡前少滑手機、晚餐避免過甜過油。睡眠是荷爾蒙修復基礎。

9.益生菌保健品：依個人腸胃狀況、飲食內容、有無便秘或代謝問題評估。勿盲目跟風。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中