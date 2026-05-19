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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

台中新生兒驟降3成！ 中醫大市立醫院喜迎第1百位寶寶誕生

2026/05/19 17:34

中醫大市立醫院院長張坤正（左4）率領醫護團隊喜迎第1百位「市醫寶寶」誕生。（院方提供）

中醫大市立醫院院長張坤正（左4）率領醫護團隊喜迎第1百位「市醫寶寶」誕生。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市出生人口在過去5年內持續下滑，新生兒從2021年的1萬8304人，跌至2025年1萬2706人，台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市立醫院），今天（19日）迎接第1百位寶寶平安出生，院長張坤正、婦產科醫師方仁蔚準備生日蛋糕與禮物，率領婦幼中心團隊為母女獻祝福，院內氣氛溫馨歡樂，見證第100位「市醫寶寶」誕生歷史時刻。

中台灣面臨少子化問題，台中新生兒人數在5年內減少30.5%，新生兒誕生格外帶來喜訊，中醫大市立醫院從去年（2025）年9月開院7個多月，迎接百位「市醫寶寶」誕生，第1百名新生兒是在12日國際護師節出生，為健康女嬰、體重約3千公克，媽媽家住北屯區，前往中醫大市立醫院產檢近便，第二胎選擇由婦產科醫師方仁蔚接生。

方仁蔚醫師表示，寶寶誕生當天預計催生，請媽媽辦理住院檢查，沒想到檢查已自然開指2公分，經醫療團隊評估陪伴1，住院12日當晚便順利自然產下健康女娃，生產過程平安順利。

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