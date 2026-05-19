限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台中新生兒驟降3成！ 中醫大市立醫院喜迎第1百位寶寶誕生
〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市出生人口在過去5年內持續下滑，新生兒從2021年的1萬8304人，跌至2025年1萬2706人，台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市立醫院），今天（19日）迎接第1百位寶寶平安出生，院長張坤正、婦產科醫師方仁蔚準備生日蛋糕與禮物，率領婦幼中心團隊為母女獻祝福，院內氣氛溫馨歡樂，見證第100位「市醫寶寶」誕生歷史時刻。
中台灣面臨少子化問題，台中新生兒人數在5年內減少30.5%，新生兒誕生格外帶來喜訊，中醫大市立醫院從去年（2025）年9月開院7個多月，迎接百位「市醫寶寶」誕生，第1百名新生兒是在12日國際護師節出生，為健康女嬰、體重約3千公克，媽媽家住北屯區，前往中醫大市立醫院產檢近便，第二胎選擇由婦產科醫師方仁蔚接生。
請繼續往下閱讀...
方仁蔚醫師表示，寶寶誕生當天預計催生，請媽媽辦理住院檢查，沒想到檢查已自然開指2公分，經醫療團隊評估陪伴1，住院12日當晚便順利自然產下健康女娃，生產過程平安順利。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞