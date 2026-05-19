健康網》員警偷拍再以AI合成裸照 醫揭背後隱藏的動機

高市員警涉嫌偷拍及性騷報案人。（記者許麗娟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕原任職於高雄市三民一分局哈爾濱派出所凃姓員警，涉嫌藉職權對6名報案女性拍攝隱私影像，並以AI合成裸照被起訴。精神科醫師楊聰財指出，偷拍行為不只是單純「性衝動」，而是涉及人格特質、認知偏差、衝動控制、權力需求與性偏差等多重心理因素。有關後續矯治需結合心理治療、性偏差治療、同理心訓練、法律介入與社會監督，才有可能降低再犯風險。

楊聰財表示，偷拍行為尤其是帶有強迫、羞辱、權力濫用，以及後續以AI合成猥褻影像的行為，通常不只是單純「好奇」或「性衝動」，其已經涉及人格特質、認知偏差、衝動控制、權力需求與性偏差等多重心理因素。若加害者本身又具有執法人員身分，還可能牽涉到權力感與支配慾的強化。

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楊聰財說明，偷拍者的人格特徵並非完全相同，研究顯示，某些人格特徵與心理模式較常出現在這類行為者身上。包括，偷拍者往往容易把他人視為「滿足自己需求的工具」，而不是有自主權與尊嚴的人；許多偷拍案件不只是性需求，而是想控制別人，想操控他人身體等。偷拍者常見特徵之一是，他知道受害者會痛苦，但內心沒有真正感受到痛苦，因此會出現明知對方受創仍合理化。

他分析在此案例中，要求女子脫衣，並且拍攝後再加工，這已經不只是「偷拍」，而接近權力型羞辱行為，換言之，這位加害人認為自己不容易被發現，覺得自己可以控制局面，甚至認為受害者不敢反抗。犯罪學研究發現，某些擁有公權力的人，若人格本身已有控制慾，可能因權力而放大其偏差行為。

楊聰財表示，偷拍行為通常不是突然形成，而是長期累積，包括高刺激色情內容耐受化、孤獨感、人際退縮、錯誤性觀念，以及網路極端色情文化等，都可能讓偏差逐漸惡化。

偷拍者如何矯治？楊聰財直言，重點不是只有「叫他不要再犯」，目前治療多以認知行為治療（CBT）為主，協助修正「只是自己收藏」、「沒外流就沒事」等合理化思維，同時建立衝動控制與建立健康親密關係。同時，必須加強同理心訓練，研究發現，當加害者真正理解受害者的恐懼與羞辱時，再犯率可能下降。

楊聰財總結，真正有效的矯治，需要進行心理治療、性偏差治療、法律介入、同理心訓練，與社會監督等共同進行，才能降低再犯風險。

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