自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》員警偷拍再以AI合成裸照 醫揭背後隱藏的動機

2026/05/19 17:13

高市員警涉嫌偷拍及性騷報案人。（記者許麗娟攝）

高市員警涉嫌偷拍及性騷報案人。（記者許麗娟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕原任職於高雄市三民一分局哈爾濱派出所凃姓員警，涉嫌藉職權對6名報案女性拍攝隱私影像，並以AI合成裸照被起訴。精神科醫師楊聰財指出，偷拍行為不只是單純「性衝動」，而是涉及人格特質、認知偏差、衝動控制、權力需求與性偏差等多重心理因素。有關後續矯治需結合心理治療、性偏差治療、同理心訓練、法律介入與社會監督，才有可能降低再犯風險。

楊聰財表示，偷拍行為尤其是帶有強迫、羞辱、權力濫用，以及後續以AI合成猥褻影像的行為，通常不只是單純「好奇」或「性衝動」，其已經涉及人格特質、認知偏差、衝動控制、權力需求與性偏差等多重心理因素。若加害者本身又具有執法人員身分，還可能牽涉到權力感與支配慾的強化。

楊聰財說明，偷拍者的人格特徵並非完全相同，研究顯示，某些人格特徵與心理模式較常出現在這類行為者身上。包括，偷拍者往往容易把他人視為「滿足自己需求的工具」，而不是有自主權與尊嚴的人；許多偷拍案件不只是性需求，而是想控制別人，想操控他人身體等。偷拍者常見特徵之一是，他知道受害者會痛苦，但內心沒有真正感受到痛苦，因此會出現明知對方受創仍合理化。

他分析在此案例中，要求女子脫衣，並且拍攝後再加工，這已經不只是「偷拍」，而接近權力型羞辱行為，換言之，這位加害人認為自己不容易被發現，覺得自己可以控制局面，甚至認為受害者不敢反抗。犯罪學研究發現，某些擁有公權力的人，若人格本身已有控制慾，可能因權力而放大其偏差行為。

楊聰財表示，偷拍行為通常不是突然形成，而是長期累積，包括高刺激色情內容耐受化、孤獨感、人際退縮、錯誤性觀念，以及網路極端色情文化等，都可能讓偏差逐漸惡化。

偷拍者如何矯治？楊聰財直言，重點不是只有「叫他不要再犯」，目前治療多以認知行為治療（CBT）為主，協助修正「只是自己收藏」、「沒外流就沒事」等合理化思維，同時建立衝動控制與建立健康親密關係。同時，必須加強同理心訓練，研究發現，當加害者真正理解受害者的恐懼與羞辱時，再犯率可能下降。

楊聰財總結，真正有效的矯治，需要進行心理治療、性偏差治療、法律介入、同理心訓練，與社會監督等共同進行，才能降低再犯風險。

相關新聞請見

員警逼女脫衣偷拍高市警局被控包庇 警局長趙瑞華親說明

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中