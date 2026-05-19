未滿2個月女嬰「狂咳10天」確診百日咳 還沒打疫苗就中鏢

國內新增今年第4例百日咳本土病例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新增今年第4例百日咳本土病例，一名北部未滿2個月的女嬰因尚未達可接種疫苗年齡，未曾施打五合一疫苗，4月下旬開始出現持續咳嗽、咳到嘔吐及尿量減少等症狀，原以為只是感冒，未料後續症狀持續惡化，住院檢驗後確診百日咳，所幸經抗生素治療後病況改善，已於日前出院。

疾管署表示，女嬰4月21日起出現持續性咳嗽與嘔吐症狀，曾至診所就醫，但情況未改善，5月初轉往醫院急診。雖胸部X光未見明顯肺炎，但因症狀持續，仍收治新生兒中重度病房治療，後續檢驗確認感染百日咳桿菌，住院約10天後順利出院。

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署防疫醫師林詠青指出，這名女嬰尚未滿2個月，還不到接種第一劑五合一疫苗的年齡，因此沒有疫苗保護力；而女嬰母親懷孕期間也未接種Tdap疫苗，推測感染源可能來自家庭周遭密切接觸者。

林詠青提醒，百日咳初期症狀與一般感冒非常相似，容易被忽略，但若出現「陣發性劇烈咳嗽」、咳到臉紅發紫、咳後嘔吐，甚至呼吸喘鳴等情形，就要提高警覺，尤其家中若有尚未完整接種疫苗的嬰幼兒，更可能因家庭傳播而重症住院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，根據統計，今年截至目前累計4例百日咳本土病例，低於去年同期18例。從2022年至今累計病例分析，以11歲至18歲青少年最多，占34.1%；其次為6個月以下嬰兒，占25.9%，顯示尚未完整接種疫苗的幼兒仍是高風險族群。

疾管署副署長曾淑慧指出，目前國內提供嬰幼兒共5劑百日咳相關疫苗，接種時程為出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各1劑，呼籲家長務必按時帶孩子完成接種。

此外，由於新生兒出生後前2個月無法施打疫苗，孕婦接種疫苗就成為重要保護措施。林詠青建議，女性每次懷孕時，可於懷孕27至36週自費接種1劑Tdap疫苗，讓母體抗體透過胎盤傳給胎兒，提升新生兒出生初期的保護力。

疾管署副署長曾淑慧也提醒，家庭內感染源常來自照顧者或同住家人，建議照顧嬰兒的家屬也可考慮自費接種Tdap疫苗。平時應落實咳嗽禮節與手部衛生，外出返家接觸嬰幼兒前先洗手、更衣，並避免帶幼兒進出醫院或人潮擁擠場所，以降低感染風險。

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