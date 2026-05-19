自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

女美容師心臟術後腳嚴重血栓險丟命 醫：留意「5P」警訊

2026/05/19 16:37

奇美醫院心臟血管內科醫師林裕民提醒民眾要留意5P徵兆，防下肢急性缺血可能奪命。（記者王俊忠攝）

奇美醫院心臟血管內科醫師林裕民提醒民眾要留意5P徵兆，防下肢急性缺血可能奪命。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕三高控制差的36歲女美容師，有糖尿病、高血壓、心臟衰竭病史，1次心臟手術後雙腳覺得冰冷、漸發黑，連脈博都測不到。電腦斷層發現兩腳膝蓋下多條動脈遭心臟脫落的血栓阻塞，引起嚴重下肢缺血，有生命危險。奇美醫療團隊為她做自費的微創導管取栓術，合併氣球血管成形與抗凝血藥物，短時間成功恢復雙腳血液循環。

女美容師經取血栓手術後，腳壞死部位僅限於腳趾，幸未截肢，免於終身殘疾，目前已可自行行走。心臟內科醫師叮囑她日後要控制好三高問題、每3個月定期回診追蹤。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師林裕民說明，急性肢體缺血的主因包括心臟疾病導致的血栓脫落、動脈硬化斑塊破裂或手術後的併發症。這些血栓就像土石流一樣，瞬間堵塞住遠端的血管，讓患部完全失去供血，就像是「血管突然斷電」一般。特別是患有高血壓、糖尿病、心律不整（心房顫動）或曾有心血管病史的病友，發生機率顯著偏高。

36歲女美容師在心臟手術後因血栓引發雙腳下肢急性缺血的情形（電腦斷層紅圈處）。（記者王俊忠翻攝，奇美醫院提供）

36歲女美容師在心臟手術後因血栓引發雙腳下肢急性缺血的情形（電腦斷層紅圈處）。（記者王俊忠翻攝，奇美醫院提供）

36歲女美容師雙腳下肢急性缺血，手術取出的血栓塊。（記者王俊忠翻攝，奇美醫院提供）

36歲女美容師雙腳下肢急性缺血，手術取出的血栓塊。（記者王俊忠翻攝，奇美醫院提供）

臨床上會根據缺血程度，採取藥物溶栓、導管介入或是外科繞道手術，目標是搶在6至8小時的「黃金時間」內恢復血流，因為越早處理，保留肢體功能的機會越高。若下肢血流中斷逾6至8小時，神經與肌肉會產生不可逆的壞死，一旦錯過黃金治療期，會有截肢風險；壞死的肌肉還可能釋放毒素引起橫紋肌溶解症，會使得全身器官衰竭，死亡率不容小覷，所以早一分鐘通血，多一分保肢機會。

林裕民指出，血管塞住時肢體會透過感覺和顏色傳達警訊，民眾可留意下述典型的「5P症狀」自我檢測，一旦出現，務必立即就醫：

• Pain（疼痛）：肢體突然出現劇烈、持續性的疼痛。

• Pallor（蒼白或發紫）：皮膚顏色明顯變白，或轉為暗紫、紫黑色。

• Poikilothermia（冰冷）：患肢溫度明顯降低，觸摸時感覺異常冰冷。

• Pulselessness（無脈搏）：摸不到患部血管搏動。

Paresthesia / Paralysis（麻木或癱瘓）：失去知覺或無法活動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中