女美容師心臟術後腳嚴重血栓險丟命 醫：留意「5P」警訊

奇美醫院心臟血管內科醫師林裕民提醒民眾要留意5P徵兆，防下肢急性缺血可能奪命。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕三高控制差的36歲女美容師，有糖尿病、高血壓、心臟衰竭病史，1次心臟手術後雙腳覺得冰冷、漸發黑，連脈博都測不到。電腦斷層發現兩腳膝蓋下多條動脈遭心臟脫落的血栓阻塞，引起嚴重下肢缺血，有生命危險。奇美醫療團隊為她做自費的微創導管取栓術，合併氣球血管成形與抗凝血藥物，短時間成功恢復雙腳血液循環。

女美容師經取血栓手術後，腳壞死部位僅限於腳趾，幸未截肢，免於終身殘疾，目前已可自行行走。心臟內科醫師叮囑她日後要控制好三高問題、每3個月定期回診追蹤。

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奇美醫院心臟血管內科主治醫師林裕民說明，急性肢體缺血的主因包括心臟疾病導致的血栓脫落、動脈硬化斑塊破裂或手術後的併發症。這些血栓就像土石流一樣，瞬間堵塞住遠端的血管，讓患部完全失去供血，就像是「血管突然斷電」一般。特別是患有高血壓、糖尿病、心律不整（心房顫動）或曾有心血管病史的病友，發生機率顯著偏高。

36歲女美容師在心臟手術後因血栓引發雙腳下肢急性缺血的情形（電腦斷層紅圈處）。（記者王俊忠翻攝，奇美醫院提供）

36歲女美容師雙腳下肢急性缺血，手術取出的血栓塊。（記者王俊忠翻攝，奇美醫院提供）

臨床上會根據缺血程度，採取藥物溶栓、導管介入或是外科繞道手術，目標是搶在6至8小時的「黃金時間」內恢復血流，因為越早處理，保留肢體功能的機會越高。若下肢血流中斷逾6至8小時，神經與肌肉會產生不可逆的壞死，一旦錯過黃金治療期，會有截肢風險；壞死的肌肉還可能釋放毒素引起橫紋肌溶解症，會使得全身器官衰竭，死亡率不容小覷，所以早一分鐘通血，多一分保肢機會。

林裕民指出，血管塞住時肢體會透過感覺和顏色傳達警訊，民眾可留意下述典型的「5P症狀」自我檢測，一旦出現，務必立即就醫：

• Pain（疼痛）：肢體突然出現劇烈、持續性的疼痛。

• Pallor（蒼白或發紫）：皮膚顏色明顯變白，或轉為暗紫、紫黑色。

• Poikilothermia（冰冷）：患肢溫度明顯降低，觸摸時感覺異常冰冷。

• Pulselessness（無脈搏）：摸不到患部血管搏動。

Paresthesia / Paralysis（麻木或癱瘓）：失去知覺或無法活動。

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