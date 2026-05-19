膝蓋退化不只靠止痛 南韓研究發現「保護軟骨」關鍵蛋白

很多人膝蓋退化後，只能靠止痛藥、打針或減少活動緩解不適，但關節軟骨仍會持續磨損。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人膝蓋退化後，只能靠止痛藥、打針或減少活動緩解不適，但關節軟骨仍會持續磨損。南韓研究團隊近日發現，一種名為SHP的蛋白質，可能有助保護軟骨、減慢退化性關節炎惡化，未來有機會成為新的治療方向。

根據《SciTechDaily》報導，這項研究由南韓生物科學暨生物技術研究院（KRIBB）與忠南大學醫院合作完成，並刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

請繼續往下閱讀...

退化性關節炎是全球常見的慢性疾病之一，患者常出現膝蓋疼痛、僵硬與行動困難。目前治療大多以止痛、消炎為主，但仍難阻止軟骨持續受損。

研究團隊分析患者軟骨組織與動物實驗後發現，隨著關節炎惡化，體內SHP蛋白會明顯下降。當研究人員讓實驗鼠缺乏這種蛋白時，關節退化速度更快、疼痛也更嚴重；相反地，恢復SHP後，軟骨損傷與活動能力都出現改善。

研究發現，SHP可降低破壞軟骨的酵素作用，幫助延緩軟骨退化。研究團隊也測試基因治療方式，將攜帶SHP基因的病毒載體注射進關節。結果發現，即使是已經出現退化性關節炎的實驗動物，軟骨受損與疼痛情況仍明顯下降。

研究主持人、KRIBB研究員李哲鎬（音譯）表示，這是首次確認SHP蛋白在退化性關節炎發展過程中，具有保護軟骨的重要作用。

不過研究人員也強調，目前成果仍停留在動物實驗階段，距離人體治療還需要更多臨床研究驗證，現階段尚不能視為成熟療法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法