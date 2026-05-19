反覆流鼻血中風機率飆3倍 醫：3種情形應立即就醫

王威仁醫師提醒，反覆流鼻血可能是大腦血管爆裂前的警報。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕許多人以為中風發作前只會出現歪嘴斜眼或單側手腳無力，衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁警告，常被當成火氣大的「流鼻血」，極可能是大腦血管在爆裂前的最後警報，3種情形的流鼻血，要立刻至神經內科或急診就醫。尤其高壓力、三高病史的壯年族群，千萬別錯過不明原因流鼻血的關鍵警訊。

王威仁表示，高血壓患者若伴隨嚴重或反覆流鼻血病史，發生出血性中風（腦溢血）的風險比一般人高出近3倍。鼻腔後方的微血管與大腦深處的小動脈構造極其相似，當血壓飆高到足以衝破鼻黏膜時，代表大腦血管也正承受著同樣的致命高壓。臨床上不少腦溢血患者在病發前數週，都曾出現血壓失控、不明原因鼻出血的警訊。

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王威仁提醒，因天氣乾燥或挖鼻孔導致的流鼻血，通常很快就會止住，但有3種情形應立即就醫，包括血壓飆破180mmHg伴隨鼻血， 屬於「高血壓急症」，血管隨時會被極高血流衝破；流鼻血時伴隨劇烈頭痛、後頸僵硬， 意味顱內壓已經異常升高，大腦正在發出求救訊號；合併單側肢體無力、說話口齒不清，更是大腦神經已受損的超危險訊號。

王威仁指出，減重是世界上最便宜、最有效的降壓藥，醫學證實，每減輕1公斤體重，收縮壓平均就能下降 1mmHg，減掉體重的5%至10%，就能顯著修復血管彈性，避免血管因長期高壓形成「微小動脈瘤」。

他也提醒民眾，流鼻血時千萬不要把頭後仰，以免血液倒流進喉嚨，引發嗆咳甚至吸入性肺炎。應坐正、頭微前傾。捏住兩側鼻翼，壓迫止血5-10分鐘，再冰敷鼻樑，讓血管收縮。

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