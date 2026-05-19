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大數據研究 陽明交大：試管嬰兒心臟病風險高於自然受孕
〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明交通大學今（19日）公布最新大數據研究，經分析180萬組親子資料，發現透過試管嬰兒（IVF）出生的兒童，罹患先天性心臟病的風險高於自然受孕者，且與多胞胎妊娠有關，該研究為生殖醫學提供重要實證，並給相關政策制定帶來參考價值。研究已發表於國際期刊《Human Reproduction》。
該研究由陽明交大護理學院社區健康照護所教授簡莉盈與公共衛生領域學者共同合作，團隊運用台灣2004年至2017年間全國性資料庫，分析超過180萬組親子資料，將兒童依父母生育狀況分為自然受孕、低生育力及試管嬰兒，並追蹤兒童0至13歲間心血管疾病發生情形。
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研究發現，相較於自然受孕兒童，透過試管受孕或父母屬於低生育力族群的孩子，罹患先天性心臟病的風險皆顯著增加，顯示潛在的不孕因素也可能對下一代健康產生影響。相較之下，研究未發現生育狀態與其他兒童心血管疾病的比例有明顯差異。
研究進一步指出，在試管嬰兒與先天性心臟病的關聯中，超過5成風險可由「多胞胎妊娠」解釋，顯示人工生殖過程中常見的多胚胎植入策略，可能間接提高新生兒心臟異常風險。因此，基於這些發現，團隊支持單一胚胎植入，以減少相關風險，也建議多胞胎妊娠孕婦考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現與介入。
簡莉盈表示，隨著人工生殖技術普及，透過試管出生的嬰兒比例持續上升，這項研究分析全國性資料提出實證結果，有助醫療人員與家長更全面性評估。她也提醒，儘管研究發現風險增加，但發生率仍相對低，家長無須過度恐慌，未來團隊也將進行更長期的追蹤，釐清試管嬰兒對成年後心血管健康的影響。
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