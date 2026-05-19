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健康網》維生素C完勝奇異果！ 芭樂吃半顆就達標 控糖還能護腸道

2026/05/19 13:02

食農專家韋恩指出，芭樂的維生素C含量是奇異果的2.6倍，吃半顆就能達到成年人每日建議攝取量；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩指出，芭樂的維生素C含量是奇異果的2.6倍，吃半顆就能達到成年人每日建議攝取量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕奇異果被視為維生素C的代表水果，也是很多人補充維C的首選。不過，食農專家韋恩指出，芭樂的維生素C含量是奇異果的2.6倍，吃半顆就能達到成年人每日建議攝取量。此外，芭樂還富含膳食纖維、菸鹼酸等營養素，有助腸道健康、控制血糖、抗氧化，而且價格低於進口奇異果，可說是高CP值的超級水果。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，每100克的芭樂，含有228毫克維生素C，奇異果卻只有87毫克。成年人每日建議攝取量大約是100毫克，也就是說，吃半顆芭樂就可輕鬆達標。此外，維生素C作為抗氧化劑，對膠原蛋白合成（皮膚、傷口癒合、關節）、免疫功能、鐵質吸收都有關鍵作用。

韋恩進一步說明，芭樂的優勢，其實不只是含有維生素C。其所含膳食纖維每100克達5克，也比奇異果高出一倍，對於腸道健康和血糖控制都有幫助。另，維生素B群、尤其是菸鹼酸（B3）含量也相當豐富。菸鹼酸參與醣類和脂肪代謝，對神經系統和皮膚健康不可少。葉酸含量同樣高於奇異果，對細胞分裂和造血功能特別重要，孕婦和備孕女性尤其需要。

此外，韋恩特別指出，現代人每天受到許多自由基侵襲，而自由基對癌症的形成也是潛在禍首。芭樂因為含有豐富的多酚、類胡蘿蔔素、維生素C、維生素A、維生素E等營養成分，抗自由基能力在水果之中名列前茅。1份科學研究也指出，其抗氧化力是檸檬的10倍、柳橙的15倍，可說是性價比極高，卻常被低估的台灣超級水果。

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