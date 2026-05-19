自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

人類暗藏「長回四肢」能力？ 科學家找到再生關鍵基因

2026/05/19 11:58

維克森林大學（Wake Forest University）再生實驗室中的墨西哥鈍口螈（Axolotl，美西螈）。（圖：維克森林大學）

維克森林大學（Wake Forest University）再生實驗室中的墨西哥鈍口螈（Axolotl，美西螈）。（圖：維克森林大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類未來是否有可能重新長出受損肢體？美國研究團隊近期在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表研究，發現多種動物體內存在共通的再生基因機制。研究人員指出，這項成果顯示哺乳類生物可能仍保留部分遠古組織再生能力，未來有機會應用於再生醫學與創傷修復研究。

根據《Science Daily》報導，研究由維克森林大學（Wake Forest University）、杜克大學與威斯康辛大學團隊共同進行，比較墨西哥鈍口螈（Axolotl，美西螈）、斑馬魚與小鼠的再生能力差異。美西螈因能重新長出四肢、脊髓與部分器官組織，長年被視為再生醫學的重要研究對象。

研究人員發現，名為SP6與SP8的兩種基因，在不同物種的再生過程中都具有關鍵作用。當科學家利用CRISPR基因編輯技術移除美西螈體內的SP8基因後，其肢體骨骼再生能力明顯下降，無法正常長回受損骨頭。

研究也發現，小鼠部分組織修復能力同樣與這些基因有關。由於小鼠屬於哺乳類，研究團隊認為，人類體內可能仍保留部分古老的再生程式，只是目前尚未被重新啟動。

距離真正「長回四肢」仍遠　研究仍停留動物實驗階段

參與研究的維克森林大學生物學家柯瑞（Josh Currie）表示，這項研究首次在不同物種中找到具有一致性的再生基因路徑，顯示自然界可能存在共通的再生控制機制。

不過，研究團隊也強調，目前成果仍屬基礎研究，距離實際應用在人類身上還有相當長距離。現階段研究主要集中於動物模型與基因機制分析，尚無法代表人類未來能真正重新長出手腳。

研究人員指出，後續將持續評估相關基因在骨骼修復、組織再生與創傷治療上的潛在應用，希望進一步推進再生醫學發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中