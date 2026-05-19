人類暗藏「長回四肢」能力？ 科學家找到再生關鍵基因

維克森林大學（Wake Forest University）再生實驗室中的墨西哥鈍口螈（Axolotl，美西螈）。（圖：維克森林大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類未來是否有可能重新長出受損肢體？美國研究團隊近期在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表研究，發現多種動物體內存在共通的再生基因機制。研究人員指出，這項成果顯示哺乳類生物可能仍保留部分遠古組織再生能力，未來有機會應用於再生醫學與創傷修復研究。

根據《Science Daily》報導，研究由維克森林大學（Wake Forest University）、杜克大學與威斯康辛大學團隊共同進行，比較墨西哥鈍口螈（Axolotl，美西螈）、斑馬魚與小鼠的再生能力差異。美西螈因能重新長出四肢、脊髓與部分器官組織，長年被視為再生醫學的重要研究對象。

請繼續往下閱讀...

研究人員發現，名為SP6與SP8的兩種基因，在不同物種的再生過程中都具有關鍵作用。當科學家利用CRISPR基因編輯技術移除美西螈體內的SP8基因後，其肢體骨骼再生能力明顯下降，無法正常長回受損骨頭。

研究也發現，小鼠部分組織修復能力同樣與這些基因有關。由於小鼠屬於哺乳類，研究團隊認為，人類體內可能仍保留部分古老的再生程式，只是目前尚未被重新啟動。

距離真正「長回四肢」仍遠 研究仍停留動物實驗階段

參與研究的維克森林大學生物學家柯瑞（Josh Currie）表示，這項研究首次在不同物種中找到具有一致性的再生基因路徑，顯示自然界可能存在共通的再生控制機制。

不過，研究團隊也強調，目前成果仍屬基礎研究，距離實際應用在人類身上還有相當長距離。現階段研究主要集中於動物模型與基因機制分析，尚無法代表人類未來能真正重新長出手腳。

研究人員指出，後續將持續評估相關基因在骨骼修復、組織再生與創傷治療上的潛在應用，希望進一步推進再生醫學發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法