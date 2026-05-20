健康網》「西瓜」茄紅素含量超越番茄 吃這改善勃起卻常被丟

示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕食農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，西瓜的茄紅素含量其實高過番茄，而且白色瓜皮部分的稀有營養，多數人直接扔掉了！

韋恩表示，多數人知道番茄富含茄紅素，卻不知道西瓜的茄紅素含量在同重量下其實超過了番茄。根據成分分析，每100克西瓜紅肉含有4532微克茄紅素，高於熟番茄的3041微克，也超過生番茄的2573微克。西瓜因此可以說是茄紅素含量最豐富的天然食物之一。

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茄紅素的功效相當多面。它是目前已知清除自由基能力最強的天然色素之一，抗氧化力是 beta 胡蘿蔔素的兩倍、維生素E的10倍。對心血管的保護、減緩攝護腺肥大，都有研究支持。臺大醫院研究發現，長期每天補充30毫克茄紅素、持續12週，可以幫助改善排尿障礙逾三成。其他研究也顯示，茄紅素可增加男性精子數量達70%。

西瓜另一個被忽略的成分是「瓜胺酸」，主要集中在白色瓜皮和瓜肉之間的白色部分，一般人幾乎都丟掉。義大利研究人員發現，每天吃5份紅西瓜攝取足量瓜胺酸，可以改善輕度男性功能障礙，每月性生活頻率也可提升，瓜胺酸在體內轉化為精胺酸後，可以促進一氧化氮的生成，進而幫助血管擴張。

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