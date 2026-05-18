自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

久站又搬重 神經壓迫一路痛到腳底！醫談微創手術：別等惡化才就醫

2026/05/18 16:25

中壢天晟醫院醫師許劭遠說明微創手術傷口小，可幫助脊椎患者早日康復。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院醫師許劭遠說明微創手術傷口小，可幫助脊椎患者早日康復。（中壢天晟醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園年逾50的陳先生長期做需要久站，與搬重物的工作，最近半年反覆出現腰痛、右腳痠麻行走不適，原本以為只是疲勞與年紀增長，沒想到症狀加劇，甚至影響睡眠與日常活動。

陳先生到中壢天晟醫院檢查，神經外科醫師許劭遠發現他罹患椎間盤突出合併神經壓迫，安排他接受微創脊椎手術治療，腰部疼痛與下肢麻木明顯改善，逐步恢復正常活動。

許劭遠表示，現代人長時間久坐、低頭滑手機，加上工作搬重物與高齡退化問題增加，腰痛、腳麻與坐骨神經痛等脊椎問題，已成為許多民眾常見困擾。隨著高解析內視鏡與顯微鏡技術進步，現代脊椎手術已逐步走向微創化與精準化發展。透過高解析放大視野，醫師能更清楚辨識神經、血管與病灶位置，提升手術精準度與安全性，同時減少對正常肌肉與組織的破壞。

許劭遠說，過去傳統脊椎手術傷口可能長達10公分以上，病人術後疼痛感與恢復期相對較長；目前部分微創脊椎手術傷口約可縮小至2至3公分左右，可降低術後疼痛與恢復負擔。相較傳統手術，微創脊椎手術在出血量、住院天數與恢復速度上皆有改善，部分病人可依恢復狀況，於術後逐步恢復下床活動。

許劭遠提到，近年門診中也可觀察到脊椎問題有年輕化趨勢，不少上班族因長期久坐、姿勢不良或缺乏核心肌群訓練，提早出現椎間盤突出與神經壓迫問題。如果長期出現腰痛、下肢痠麻、腳麻、無力或久站疼痛加劇等情況，建議及早接受專業檢查與評估，避免神經長時間壓迫造成症狀惡化。

他提醒，脊椎就像人體的重要神經通道，當神經受到壓迫時，疼痛與麻木感便可能一路延伸至下肢，透過早期診斷與合適治療，多數患者都有機會改善生活品質與活動能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中