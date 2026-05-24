健康網》吃很少也難瘦 營養師：身體變化消耗變少

很多人減重時會發現一件事：「我已經吃很少了，體重還是下不去。」營養師廖欣儀提出見解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕營養師廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」表示，很多人減重時會發現一件事：「我已經吃很少了，體重還是下不去。」或是以前少吃會瘦，現在少吃根本沒用。這可能和身體的適應機制有關當長期熱量吃太低時，身體可能出現幾個變化：

●基礎代謝下降：身體會開始進入「節能模式」，因為它認為現在食物不足，會降低能量消耗來保護自己。包括：靜態代謝下降；日常活動量不自覺減少；身體變得更省電。所以後期即使吃得很少，消耗也跟著下降。

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●肌肉量流失：如果節食減重時，蛋白質不足，加上沒有阻力訓練，熱量赤字過大，身體可能不只消耗脂肪，也會分解肌肉。而肌肉量下降後，代謝也容易跟著下降。

●壓力荷爾蒙增加：長期過度節食、睡不好、壓力大時，可能影響壓力荷爾蒙與食慾調節。有些人會開始容易暴食、想吃甜食，情緒性進食增加，壓力荷爾蒙也讓身體水分滯留；結果看起來「愈減愈肥」。

●NEAT下降：NEAT是「非運動性活動消耗」，例如走路、站立、小動作（抖腳、來回走）、日常活動（家務）。吃太少時，人容易疲累、懶得動，NEAT可能明顯下降。有研究發現，NEAT差異一天甚至可差數百大卡。「有時候不是你沒努力，而是身體正在適應低熱量狀態。」

廖欣儀總結，減重不一定是吃越少越好，而是：

1.熱量赤字不要過度

2.蛋白質要足夠

3.維持肌肉量

4.保持活動量

5.睡眠與壓力也很重要

很多人真正卡住的原因

不是吃太多，而是長期吃太少又撐太久

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