生死一線間！前科技部長陳良基神經系統遭攻擊引發嚴重癲癇 醫：發作前有先兆

科技部長陳良基在臉書透露，自己剛經歷「命懸一線經驗」。經歷多重器官嚴重衰竭引發嚴重癲癇，所幸經醫療團隊搶救後甦醒、順利出院。（陳良基臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前科技部長陳良基今天（17）日在臉書透露，自己剛經歷「命懸一線經驗」。他表示，近日原以為只是不嚴重的急診，病情卻迅速惡化成多重器官嚴重衰竭，引發嚴重癲癇，除了葉克膜之外，更經歷緊急洗腎等重大急救，連兒子們都坦言「可能過不了關了」。所幸經醫療團隊搶救後甦醒、順利出院。

陳良基說，從家人轉述得知，家人半夜被緊急召回加護病房簽署腦部掃描同意書，當時他處於多重器官嚴重衰竭，除了葉克膜外，各種急救方法幾乎都用上了，醒來時，全身插滿各種管子，被緊急插管、緊急洗腎、輸血管、鼻胃管等，「昏迷期間，應該就是生命搏鬥激烈的時刻。」面對這個危急的狀況，他兒子們也一度認為父親「可能過不了關了」。

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陳良基表示，所幸醫療團隊幫他搶回生命主導權，在甦醒後，各項生命指標不僅不再滑落，而且很快的穩定和回升。在加護病房10天後轉一般病房，在1週前順利出院。雖然在他剛出院的前幾天仍需依靠助行器行動，但這2天已經可以徒步在社區山邊小徑走走。

根據台北榮總衛教資料說明，癲癇症是由於腦神經細胞異常放電而引起的臨床症狀，可能的致病因素有遺傳、生產時腦部損傷、缺氧、腦部發炎、頭部外傷、腦腫瘤及血管異常等，也有些人找不到明確的病因，當腦部受到干擾而發生反覆性癲癇發作時則稱為癲癇症。

發作前會有先兆，如視覺區看到閃光、嗅覺區覺得聞到奇怪味道

北榮表示，有些病人發作前會有先兆，如視覺區看到閃光、嗅覺區覺得聞到奇怪味道，或是聽覺區聽到音樂聲等。在癲癇發作時，可以發作表現分為全身性發作，出現意識喪失、肌肉痙攣、抽搐、呼吸停止、嘴唇及皮膚發紫（發黑），可能會跌倒、大小便失禁等；失神發作，有短暫數秒意識不清、眼神呆滯；失張力發作，出現意識突然喪失同時肢體力量喪失，病人可能會發生跌落；或是局部性發作，通常意識清楚，有些病人會接續產生全身性發作。

北榮提醒，癲癇發作前如有預兆，須馬上找安全地方或回床上躺下，保護身體以防發作時意外受傷，並解開頸部及腰部衣物，維持側臥姿勢。若擔心大發作會咬傷舌頭，可在一開始牙關尚未緊咬前，先放置壓舌版或將手帕拉成長條形放入病人口中，若已牙關緊咬，就不可硬將病人嘴巴撬開。若發作頻繁且連續發作半小時以上，應在兩次發作間、病人意識未能完全恢復時，立即至急診就醫。

前科技部長陳良基。（資料照）

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