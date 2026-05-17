研究解開15年謎團 腸道細菌如何找到「攻擊入口」

研究發現，部分腸道細菌釋放的毒素，可能透過附著大腸細胞表面造成傷害；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家早就知道，某種常見腸道細菌可能與大腸癌有關，但一直不清楚它究竟如何傷害人體。美國研究團隊如今解開一個困擾15年的問題：細菌釋放的毒素，必須先「黏住」大腸細胞表面，才能進一步破壞腸道。

根據《SciTechDaily》報導，這項研究由美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）團隊主導，成果已發表於《Nature》期刊。研究主角是一種名為脆弱擬桿菌（Bacteroides fragilis）的腸道細菌。這種細菌其實相當常見，部分菌株會釋放一種名為BFT的毒素，過去研究已發現，它可能與大腸發炎、腸道受損，甚至大腸癌有關。

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但科學界多年來一直不清楚，這種毒素究竟如何「接觸」人體細胞。研究團隊如今發現，BFT必須先附著在大腸細胞表面的特定蛋白質上，才能開始破壞細胞間的連結，讓腸道屏障變得脆弱。

研究人員形容，這就像毒素必須先找到「門把」，才能打開細胞大門。若無法完成這一步，毒素便難以進一步造成傷害。

研究團隊也進一步打造一種「誘餌蛋白」，模仿人體細胞表面的結構，讓毒素優先附著在誘餌上，而不是直接攻擊大腸細胞。實驗顯示，這種方法可有效降低毒素造成的細胞傷害。

研究人員認為，這項發現未來可能有助發展新的腸道疾病治療方式，包括阻止毒素破壞腸道、降低慢性發炎，甚至減少與大腸癌相關的風險。

人體本來就可能存在 不代表一定會致病

研究也強調，脆弱擬桿菌本來就是人體腸道常見細菌之一，並非所有人都會因此罹病。真正較受關注的，是其中會產生毒素的菌株，以及它們長期對腸道造成的影響。

近年愈來愈多研究開始關注腸道菌與大腸癌、慢性發炎及免疫系統之間的關係。這次研究則進一步解答，這類毒素究竟如何跨出傷害人體的第一

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