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體重沒變腹部卻狂囤贅肉！醫揭「這類脂肪」隨老化轉移

2026/05/17 14:49

研究指出，隨著年齡增加，脂肪可能逐漸往腹部深處集中，形成與代謝疾病相關的內臟脂肪。情境照。（圖取自shutterstock）

研究指出，隨著年齡增加，脂肪可能逐漸往腹部深處集中，形成與代謝疾病相關的內臟脂肪。情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人發現，年紀增加後，就算體重沒有明顯上升，肚子卻越來越容易變大。最新研究指出，老化可能不只是讓脂肪變多，而是改變脂肪在體內堆積的位置，讓更多脂肪逐漸往腹部深處集中。

科學網站《Science Daily》報導，這項研究由美國梅約診所（Mayo Clinic）團隊進行，成果發表於《肥胖支柱》（Obesity Pillars）期刊。研究人員發現，隨著年齡增加，人體脂肪分布模式可能出現變化，尤其與腹部深層的內臟脂肪增加有關。

研究指出，內臟脂肪與一般皮下脂肪不同，主要堆積在腹腔深處，包圍肝臟、腸道等器官。這類脂肪被認為與糖尿病、心血管疾病及代謝異常風險存在關聯。

研究團隊分析發現，部分中高齡女性在老化過程中，脂肪更容易由身體其他部位轉向腹部集中，即使整體體重變化不大，也可能出現腰圍增加情況。

荷爾蒙變化　可能影響脂肪分布

研究人員認為，荷爾蒙變化可能是其中重要原因之一。隨著年齡增長，體內荷爾蒙環境改變，可能影響脂肪儲存與代謝方式，進一步提高內臟脂肪堆積機率。

報導提到，這類變化也可能解釋，為何部分人進入中年後，即使飲食與體重差異不大，腹部脂肪仍較年輕時更明顯。

研究團隊強調，目前研究仍屬初步觀察，相關結果是否適用更廣泛族群，仍需更多長期研究確認。不過研究人員指出，除了體重數字外，脂肪分布位置同樣可能影響健康風險。

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