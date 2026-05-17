拒當「高壓族」！竹市佈建56處安心血壓站 落實血壓量測722原則

拒當「高壓族」！竹市佈建56處安心血壓站，呼籲市民落實血壓量測722原則。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為響應5月17日世界高血壓日，新竹市政府推動血壓健康管理，已於全市佈建56處「安心血壓站」，並推廣血壓量測「722原則」，鼓勵市民養成定期監測血壓的習慣，從日常生活落實慢性病預防。市長高虹安呼籲市民朋友，養成良好的生活習慣，配合定期量測血壓，遠離高血壓威脅，守護自身健康。

市府表示，根據衛生福利部公布的113年十大死因統計，高血壓性疾病的標準化死亡率由112年的16.5%下降到113年的16.0%，為近年首見下降趨勢，顯示國人對血壓控制與慢性病預防的努力開始展現成效。為持續落實「健康安心」的施政理念，呼籲市民朋友，用行動愛自己，除了從年輕時養成健康生活習慣，亦可透過居家量測或善用安心血壓站進行規律血壓監測，建立完善的健康防護基礎。

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衛生局長陳厚全指出，為預防高血壓的發生，請留意四大關鍵風險，首先「不過量飲酒」，飲酒會造成心率加快、血壓擴張受阻，是高血壓難以控制的隱患；其次「不健康的飲食」，建議以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，攝取適量水果與天然食物；「不吸菸及二手菸」，由於尼古丁會使血管收縮、血壓瞬間升高，長期則會損害血管內皮細胞；最後「身體活動不足」，缺乏運動導致血管彈性下降，因此建議每週應達成150分鐘中強度運動，以增加血管彈性。

衛生局說明，除了維持良好生活習慣，更應落實了解血壓行動，呼籲血壓量測需遵守「722原則」，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。相關資訊可至衛生局官網（https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp）查詢。

衛生局指出，新竹市「安心血壓站」，確保量測設備、場域環境與使用說明具備一定水準，地點涵蓋衛生所，更跨界合作深入便利商店（7-11）、銀行、科技公司、藥局及社區活動中心等。讓血壓監測走入日常，透過佈建多元化的量測站點，讓市民在日常洽公、購物或工作之餘，皆能便利量測血壓，將「健康監測」化為市民的日常習慣，共同構築強大的健康防護網。

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