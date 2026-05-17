瘦瘦針不是人人能打！醫曝「2大禁忌族群」不可使用

台大醫院家醫科主治醫師張皓翔指出，有2大族群「絕對不能用」瘦瘦針。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，不少人透過注射快速瘦身。不過醫師提醒，並非人人適用，有甲狀腺髓質癌家族史與罹患多發性內分泌腫瘤症候群第2型患者不可使用。此類藥物是處方藥，需經由專業評估，並搭配生活調整，才能安全有效控制體重。

台大醫院家醫科主治醫師張皓翔指出，瘦瘦針主要屬於腸泌素類藥物（GLP-1），原本是用來治療糖尿病，透過刺激胰島素分泌與延緩胃排空，達到控制血糖效果，後來發現也能抑制食慾、增加飽足感，因此核准用於肥胖症治療。

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除了減重外，研究也顯示，這類藥物對於睡眠呼吸中止症、代謝性脂肪肝，甚至心血管疾病風險，都有一定的改善效果。

他特別提醒，有2大族群「絕對不能用」瘦瘦針，包括有甲狀腺髓質癌病史或家族史者，以及罹患多發性內分泌腫瘤症候群第2型（MEN2）的患者；另外，懷孕或哺乳中的女性也不建議使用。

在副作用方面，以腸胃道症狀最常見，包括噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等，主要是因為藥物會延緩胃排空。此外，部分患者可能出現心悸、心跳加快，甚至因嘔吐腹瀉導致脫水，影響腎功能，尤其腎功能不佳者需特別謹慎。

張皓翔提醒，瘦瘦針並非「打了就瘦」的神奇藥物，而是一種輔助工具，應搭配飲食與生活習慣調整，才能安全有效減重。

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