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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐吃小籠包、煎餃 營養師提更佳吃法

2026/05/18 09:53

酥脆的煎餃向來廣受不少台灣人喜愛。示意圖。（圖取自PhotoAC）

酥脆的煎餃向來廣受不少台灣人喜愛。示意圖。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人早餐不想吃吐司、飯糰，會改買一籠小籠包或一份煎餃。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師 」強調：這三種都不是不能吃，重點在「份量」與「搭配」。

曾建銘表示，它們共同的缺點是「皮（澱粉）＋肉餡（蛋白質與油脂）＋調味（鈉）」，通常蔬菜極度缺乏，且油脂與鈉容易超標。

​營養師的早餐推薦排行榜

第一名：水餃（負擔相對低）

​優勢：水煮無額外煎油，相對清爽。

​陷阱：太順口，很容易一口氣塞了 10-15 顆！

​建議份量：6～8 顆。

第二名：小籠包（隱藏油脂與鈉）

​劣勢：你以為吃的是精華湯汁，其實滿滿都是肉脂、皮凍與調味料。

​建議份量：5～6 顆（千萬別習慣自己一個人嗑完一整籠）。

第三名：煎餃（油脂負擔最高）

​劣勢：底部煎得酥脆的代價，就是吸滿了油！如果再配杯大冰奶，直接變成「澱粉＋油脂＋糖」的三重打擊。

​建議份量：5～6 顆（減脂期、血脂偏高、胃食道逆流者建議少吃）。

曾建銘提醒，​真正讓早餐失控的，是「錯誤搭配」。

地雷組合：10顆煎餃＋含糖奶茶 / 水餃＋酸辣湯 / 小籠包＋醬油膏

神仙組合：6顆餃類＋無糖豆漿或茶葉蛋＋一份燙青菜＋醬料用沾的

​針對不同族群的「客製化」吃法

減重 / 控糖族

曾建銘提醒，「餃子皮就是澱粉」，吃多一樣會讓血糖飆升。務必搭配蛋白質與蔬菜，飯後散步 10～15 分鐘讓血糖更平穩。

高血壓 / 腎臟病 / 易水腫族

曾建銘強調，餃子內餡本身就有鹹度，這類人請務必「限鈉」：​醬料另外放，用沾的不要淋。​優先選薑絲、白醋，少用醬油膏與辣油。​絕對不要喝小籠包的湯汁，也不要配高鈉的酸辣湯或味噌湯。

建銘營養師的懶人記憶口訣

若你的​飲食沒有絕對的禁止，只要看懂食物組成，外食族也能安心吃：

水餃： 6～8 顆剛剛好。

小籠包： 5～6 顆不要貪。

煎餃： 5～6 顆偶爾吃。

蔬菜不足： 下一餐補回來。

飲品沾醬： 飲料無糖、沾醬少一點。

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