限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》密室逃脫勒頸案 陳志金「拒玩危險遊戲」：怕死神開玩笑
〔健康頻道／綜合報導〕密室逃脫遊戲團隊「邏思起子」驚傳有女性員工在遊戲途中勒頸窒息，送醫急救後不治身亡。據報導，女員工在遊戲內扮演鬼，遭繩索勒頸窒息，送醫搶救5天後離世；死者親人在案發後到院由檢方協同相驗。事實上，過去曾有大學生在夜間遊戲，同樣因扮鬼被繩索勒頸，因而死亡的憾事。
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書粉專「ICU醫師陳志金」引用報導說明，玩家起初目睹她掙扎時，還誤以為是遊戲的一部分。直到死者的同事發現在遊戲結束後，她都沒有出現，才驚覺情況不對，前往預先藏身處查看，發現她遭繩索死死勒住，已無呼吸心跳。雖然經過CPR、插管與給藥急救後恢復心跳，在ICU救治數天後仍然不治。
請繼續往下閱讀...
陳志金感慨：以死亡作為「遊戲」的設計，安全性如何掌握？同時陳志金談到，在ICU這麼多年，我膽子變得很小。舉凡高空彈跳、高空跳傘、高空滑索、空中鞦韆、自由落體機、高空繩索。我都不敢嘗試，「我從來不敢和死神開玩笑，因為會害怕，反過來被死神開玩笑。」
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞