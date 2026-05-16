健康網》密室逃脫勒頸案 陳志金「拒玩危險遊戲」：怕死神開玩笑

密室逃脫遊戲團隊「邏思起子」驚傳有女性員工在遊戲途中勒頸窒息，案發後暫停營業並發表聲明，接受調查。（取自官網）

〔健康頻道／綜合報導〕密室逃脫遊戲團隊「邏思起子」驚傳有女性員工在遊戲途中勒頸窒息，送醫急救後不治身亡。據報導，女員工在遊戲內扮演鬼，遭繩索勒頸窒息，送醫搶救5天後離世；死者親人在案發後到院由檢方協同相驗。事實上，過去曾有大學生在夜間遊戲，同樣因扮鬼被繩索勒頸，因而死亡的憾事。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書粉專「ICU醫師陳志金」引用報導說明，玩家起初目睹她掙扎時，還誤以為是遊戲的一部分。直到死者的同事發現在遊戲結束後，她都沒有出現，才驚覺情況不對，前往預先藏身處查看，發現她遭繩索死死勒住，已無呼吸心跳。雖然經過CPR、插管與給藥急救後恢復心跳，在ICU救治數天後仍然不治。

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陳志金感慨：以死亡作為「遊戲」的設計，安全性如何掌握？同時陳志金談到，在ICU這麼多年，我膽子變得很小。舉凡高空彈跳、高空跳傘、高空滑索、空中鞦韆、自由落體機、高空繩索。我都不敢嘗試，「我從來不敢和死神開玩笑，因為會害怕，反過來被死神開玩笑。」

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金透露在行醫後，再也不敢玩高空跳傘等高風險遊戲。圖為雲霄飛車，示意圖。（圖取自freepik）

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