健康網》守護寶寶呼吸 RSV防護有新招：長效型單株抗體

躲在冷氣房內，嬰幼兒最擔心呼吸道融合病毒（RSV）侵襲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季即將到來，躲在冷氣房內，最擔心的莫過於呼吸道病毒的傳染，其中對於嬰幼兒最大的風險，正是呼吸道融合病毒（RSV）。怡兒大安親子診所院長黃斯煒在臉書粉專「怡兒大安親子診所-黃斯煒醫師」表示，嬰幼兒若感染RSV，恐引發3大嚴峻症狀，建議接種單株抗體。

什麼是 RSV？

黃斯煒表示，呼吸道融合病毒（RSV） 是嬰幼兒呼吸道感染的主要威脅。對於大人來說，RSV 可能只是普通感冒，但對氣管發育尚未完全的嬰幼兒，它極具侵略性，容易導致：

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細支氣管炎與肺炎： 造成大量分泌物堵塞氣管。

嚴重喘鳴： 呼吸時出現「咻咻」聲。

呼吸困難： 寶寶可能出現食慾不振、精神萎靡，甚至需住院。

預防醫學新進展 被動治療轉為主動防護

過去面對 RSV 感染，多以緩解症狀的支持性療法為主。現在，醫學進步為家長提供了更主動的防護選擇：「長效型單株抗體」！

這是一種新型的防護方式，直接提供寶寶「現成的抗體」。不同於傳統疫苗需等待免疫反應，單株抗體在注射後能立即產生保護力，且單次保護效力即可覆蓋整個流行季節，有效降低 70%—80% 的住院風險。

給家長的貼心建議： 建議在 RSV 流行季（秋冬與早春）開始前，或寶寶出生後盡早諮詢。除了接受預防注射，勤洗手、減少出入人擠人的公共場所，仍是保護幼兒的基本功。「給寶寶多一層防護，讓全家人少一分擔憂。」

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