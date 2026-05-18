自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》守護寶寶呼吸 RSV防護有新招：長效型單株抗體

2026/05/18 12:21

躲在冷氣房內，嬰幼兒最擔心呼吸道融合病毒（RSV）侵襲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

躲在冷氣房內，嬰幼兒最擔心呼吸道融合病毒（RSV）侵襲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季即將到來，躲在冷氣房內，最擔心的莫過於呼吸道病毒的傳染，其中對於嬰幼兒最大的風險，正是呼吸道融合病毒（RSV）。怡兒大安親子診所院長黃斯煒在臉書粉專「怡兒大安親子診所-黃斯煒醫師」表示，嬰幼兒若感染RSV，恐引發3大嚴峻症狀，建議接種單株抗體。

什麼是 RSV？

黃斯煒表示，呼吸道融合病毒（RSV） 是嬰幼兒呼吸道感染的主要威脅。對於大人來說，RSV 可能只是普通感冒，但對氣管發育尚未完全的嬰幼兒，它極具侵略性，容易導致：

細支氣管炎與肺炎： 造成大量分泌物堵塞氣管。

嚴重喘鳴： 呼吸時出現「咻咻」聲。

呼吸困難： 寶寶可能出現食慾不振、精神萎靡，甚至需住院。

預防醫學新進展 被動治療轉為主動防護

過去面對 RSV 感染，多以緩解症狀的支持性療法為主。現在，醫學進步為家長提供了更主動的防護選擇：「長效型單株抗體」！

這是一種新型的防護方式，直接提供寶寶「現成的抗體」。不同於傳統疫苗需等待免疫反應，單株抗體在注射後能立即產生保護力，且單次保護效力即可覆蓋整個流行季節，有效降低 70%—80% 的住院風險。

給家長的貼心建議： 建議在 RSV 流行季（秋冬與早春）開始前，或寶寶出生後盡早諮詢。除了接受預防注射，勤洗手、減少出入人擠人的公共場所，仍是保護幼兒的基本功。「給寶寶多一層防護，讓全家人少一分擔憂。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中