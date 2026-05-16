走路幫大腦運動？研究：有如「清垃圾」般沖洗腦部

外出步行與活動時，身體的腹部與肌肉收縮可能帶動腦部出現細微移動，進一步促進腦脊髓液循環。最新研究指出，這類過程可能有助大腦代謝廢物排除。（圖取自freepik，情境照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕動身體的好處，可能比想像中更多。科學網站《Science Alert》報導，美國賓州州立大學（Penn State）最新研究發現，人們走路、伸展或腹部出力時，大腦可能會出現細微移動，進一步帶動腦部液體循環，協助清除代謝廢物。研究人員形容，這種過程有點像替大腦進行「輕微沖洗」。

研究團隊透過老鼠實驗與電腦模擬分析發現，當腹部肌肉收縮時，會像液壓幫浦一樣，把血液從腹部推向脊椎與腦部，進一步讓大腦產生微小位移。相關成果已發表於《自然神經科學》（Nature Neuroscience）。

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研究中，科學家讓老鼠在跑步機上行走，並利用高解析顯微技術觀察腦部變化。結果發現，老鼠準備跨步前，腹部肌肉會先收縮，而大腦也會隨之出現細微移動。

研究人員之後進一步對麻醉中的老鼠腹部施加壓力，同樣觀察到大腦位置變化。研究團隊指出，當壓力解除後，大腦會迅速恢復原本位置。

腦部液體循環 可能協助排除廢物

研究指出，這類細微的活動可能足以推動腦脊髓液流動。這種液體負責包覆大腦與脊髓，也被認為與清除代謝廢物有關。

研究人員形容，大腦有點像充滿液體的海綿，當身體活動時，相關壓力變化可能會像輕微擠壓海綿一樣，促進液體流動與交換。

報導提到，過去研究已發現，腦脊髓液循環與維持腦部健康存在關聯。部分代謝廢物若長期累積，可能與神經退化疾病風險增加有關。

研究團隊表示，目前相關觀察主要來自老鼠實驗，人體是否存在完全相同的機制，仍待後續研究進一步確認。不過研究人員指出，日常活動、走路與伸展等簡單動作，可能比過去認知更重要。

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