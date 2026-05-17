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健康網》護眼不只葉黃素 專家推這「色」食物 助夜間視力

2026/05/17 06:31

食農專家韋恩表示，花青素除賦予蔬果紅、藍、紫各種顏色，據研究，也可清除自由基、護心又護眼；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，花青素除賦予蔬果紅、藍、紫各種顏色，據研究，也可清除自由基、護心又護眼；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕花青素存在於許多食物中，近年也是受到關注的營養素之一。食農專家韋恩表示，花青素是植物裡的天然色素，研究指出，它不僅具有清除自由基的抗氧化力，對於心血管、腦部也有助益。此外，花青素對於眼部的幫助特別值得關注，研究顯示，攝取除可減緩眼部疲勞外，還能提升夜間視力。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，花青素賦予蔬果紅、藍、紫各種顏色，但它不只是美麗的色素，根據研究，花青素對自由基的清除能力，比維生素E強50倍、比維生素C強20倍，而且屬於水溶性小分子，口服後45分鐘就可以分布到各組織器官。

此外，韋恩說，眼睛是體內血管密度最高的器官，花青素對眼部的幫助也特別值得關注，研究顯示，它可減緩眼睛疲勞、提升夜間視力、促進視紫質的再生。傳說二次大戰英國空軍夜間作戰能力特別強，是因為飛行員伙食特別安排了藍莓，雖然事後有研究者認為，這可能是掩護雷達的謠言，但花青素對夜視的幫助，確有科學文獻支持。

至於心血管方面，1篇整合44項研究的系統性文獻回顧發現，定期攝取富含花青素的莓果，可能改善血脂、減少慢性發炎，並有降低血壓的潛力。另有研究顯示，富含花青素的飲食可降低9%心臟疾病風險，以及8%的心臟病死亡風險。

韋恩表示，花青素對於腦部微血管暢通也有益處，有助預防與阿茲海默症相關的 beta-amyloid斑塊堆積。食物來源包括藍莓、瑪基莓、紫米、茄子、紫甘藍、黑醋栗、蝶豆花，顏色越深，通常花青素含量越豐富。

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