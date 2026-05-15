不想運動也不想變老？ 英研究：多參加藝術文化活動也有益

英國最新研究顯示，參與藝術和文化活動在延緩生物衰老方面，與體育鍛鍊一樣有益處；示意圖。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕不只有運動可以抗老，英國倫敦大學學院（UCL）最新研究顯示，參與藝術和文化活動在延緩生物衰老方面，與體育鍛鍊一樣有益處，該研究於11日發表於《高齡化創新》（Innovation in Ageing）。

《CNN》報導，研究人員分析了英國3500多人的數據，他們使用了7種不同的「老化時鐘」來測量不同生物標誌物的累積，藉此判定一個人的生物學年齡。

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研究共同作者、倫敦大學學院行為科學系研究員卜（Feifei Bu）接受《CNN》採訪時表示，研究發現，人們參與藝術的頻率以及參與方式的多樣性，都能夠延緩老化過程。

卜進一步說明，其實這個結果對研究人員來說並不特別意外，因為先前的研究已經證實了參與文化活動與更好的健康結果之間有關連，例如在認知、憂鬱症和死亡率等領域，但這是第一項探討生物學老化的研究。

根據該項研究，身體活動與藝術參與之間存在著「相當的效應大小」。「研究結果在中年和40歲或以上的老年人中普遍更為顯著」，且數據已將收入及其他多種因素進行控制。

卜強調，這項研究建立在現有研究的基礎上，「突顯了將藝術納入公共衛生策略和倡議中的潛在價值。」同時補充，研究團隊接下來計畫分析不同國家和人群的類似數據，並探討文化參與如何影響其他生物學結果。

並未參與這項研究的英國里茲大學醫學人文學教授史塔克（James Stark）告訴《CNN》，這項研究「詳細且穩健」。並補充「這不僅證實了文化參與對我們健康的積極影響，也驗證了在藝術和文化領域投資的重要性，並表明這些不僅僅是我們生活中的偶然附加物，而是對我們的健康產生了真正的影響。」

不過另一位未參與研究的科學家、英國萊斯特大學演化生物學教授馬隆（Eamonn Mallon）持不同看法，他認為「這只是時間上的單一快照，因此我們目前還不能說參觀博物館會導致你老化得更慢。有可能是在生理年齡上比實際年齡更年輕的人，本來就更傾向於出門活動。」

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