健康網》「快樂出帆」 台灣今前往日內瓦參與WHA

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕財團法人台灣醫界聯盟基金會代表團將於今日（15）晚間自桃園機場啟程，前進瑞士日內瓦，出席5月18日至23日召開之第79屆世界衛生大會（WHA79）。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，推動台灣參與WHA即將邁入第30年，今年有別於以往的「悲情訴求」，要「快樂的出帆」，透過全方位的全球衛生交流，讓世界看見台灣；但她也提醒，「不悲情，不等於可以鬆懈」。在美國退出WHO、中國加速重塑多邊體系的此刻，台灣30年累積的國際能量反而更需要以警覺、團結與實力來守護。

林世嘉說明，本屆基金會在日內瓦的角色聚焦於「傳達台灣的聲音」及「分享台灣的經驗」：基金會將主辦自1997年首創之「Taiwan Night」，公開感謝多年來為台灣執言的國際國會議員、學研夥伴、友邦及理念相近國代表，並與遠赴日內瓦聲援台灣的各國民間團體齊聚交流；此外，亦將透過周邊論壇進行全球衛生交流，與全球公衛社群、學研與產業夥伴深化UHC、藥物供應韌性、傳染病防治、心理健康等議題的對話。

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林世嘉強調，讓台灣以「貢獻者」而非「申請者」的姿態走進日內瓦，讓世界看見「Taiwan can help」的具體實力，也讓國際社會理解：台灣不只是被需要的，更是世界衛生治理不可或缺的。

林世嘉並提醒，本屆WHA是全球衛生治理的關鍵轉折點，台灣推案不能只談技術合作，更必須正視美國於2026年1月正式退出WHO所留下的領導力真空，以及中國在聯合國體系的系統性勢力佈局。

她引述美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」於2026年3月發布之《中國重塑聯合國策略內幕（Inside China’s Strategy to Reshape the United Nations）》報告指出，中國數十年來透過「財務貢獻」、「人事佈局」、「維和部署」與「統戰組織」四大手法，系統性地將聯合國改造為服務中共利益的工具；以WHO為例，美國退出後，中國分攤會費比例已躍升至20%，2026至2027年將繳納約2.6億美元，遠超日本7%、德國6%、英國與法國各4%，加上中國國務院副總理劉國中於2025年WHA宣布未來5年將另捐5億美元，中國已實質取代美國，成為WHO最大捐助方。

過去十年的WHO幹事長譚德賽更指派曾任中國衛計委國際合作司司長之任明輝擔任助理幹事長，台灣已將近10年未獲幹事長邀請函，正是中國「人事佈局」策略的直接後果。

林世嘉強調，基金會將於日內瓦的每一場活動中向國際社會清楚解釋「Taiwan is Taiwan, China is China」，並號召民主陣營正視中國對多邊體系的系統性侵蝕；她也重申，今年的「快樂出帆」絕非「鬆懈出帆」，台灣30年累積的國際能量越是堅實，越不能在這個全球衛生治理重組的關鍵時刻自滿，唯有持續以實力示範、以團結警戒、以民主價值發聲，才能避免下一個被排除、被決定的，是其他任何民主國家。

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