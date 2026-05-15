安地斯病毒會人傳人？醫揭「3大高風險情境」

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒中的安地斯病毒群聚感染。（資料照、法新社）

〔記者侯家瑜／台北報導〕荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒中的安地斯病毒群聚，已造成3人死亡。我國疾管署13日接獲紐西蘭通報，一名已入境台灣的外籍人士曾有暴露風險，4項PCR檢驗結果皆為陰性，但仍須監測至6月6日。醫師提醒，安地斯病毒雖可能人傳人，但需長時間密切接觸，傳播力不如COVID-19。

對於外界擔心安地斯病毒是否會像COVID-19一樣快速傳播，疾管署防疫醫師林詠青表示，安第斯病毒主要流行於南美洲，歐亞地區並未流行，台灣過去也未出現過這一型病毒。

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他指出，安地斯病毒雖是目前漢他病毒各型中，唯一被發現可能有人傳人的病毒，但漢他病毒最主要的傳播方式仍是「鼠傳人」，也就是透過接觸受感染鼠類排泄物、分泌物或受污染環境而感染。

林詠青進一步說明，過去南美洲雖曾發生數起人傳人群聚事件；但研究顯示，其傳播效率不像COVID-19或流感那麼高，必須是在長時間且密切接觸下，才較可能發生感染，因此世界衛生組織（WHO）目前仍將其定義為「有限的人傳人」。

他也整理出3種較容易發生人傳人的情境，包括：長時間密切接觸確診者、與患者長時間處於密閉且通風不良空間，以及未做好防護下接觸患者唾液或呼吸道分泌物等體液。

疾管署長羅一鈞強調，目前該名在台個案檢驗結果皆為陰性，民眾無須過度恐慌，但仍提醒平時應做好環境清潔、防鼠措施，避免接觸鼠類及其排泄物，若有發燒、呼吸道症狀等不適，應儘速就醫並主動告知旅遊及接觸史。

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