自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

安地斯病毒會人傳人？醫揭「3大高風險情境」

2026/05/15 15:34

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒中的安地斯病毒群聚感染。（資料照、法新社）

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒中的安地斯病毒群聚感染。（資料照、法新社）

〔記者侯家瑜／台北報導〕荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒中的安地斯病毒群聚，已造成3人死亡。我國疾管署13日接獲紐西蘭通報，一名已入境台灣的外籍人士曾有暴露風險，4項PCR檢驗結果皆為陰性，但仍須監測至6月6日。醫師提醒，安地斯病毒雖可能人傳人，但需長時間密切接觸，傳播力不如COVID-19。

對於外界擔心安地斯病毒是否會像COVID-19一樣快速傳播，疾管署防疫醫師林詠青表示，安第斯病毒主要流行於南美洲，歐亞地區並未流行，台灣過去也未出現過這一型病毒。

他指出，安地斯病毒雖是目前漢他病毒各型中，唯一被發現可能有人傳人的病毒，但漢他病毒最主要的傳播方式仍是「鼠傳人」，也就是透過接觸受感染鼠類排泄物、分泌物或受污染環境而感染。

林詠青進一步說明，過去南美洲雖曾發生數起人傳人群聚事件；但研究顯示，其傳播效率不像COVID-19或流感那麼高，必須是在長時間且密切接觸下，才較可能發生感染，因此世界衛生組織（WHO）目前仍將其定義為「有限的人傳人」。

他也整理出3種較容易發生人傳人的情境，包括：長時間密切接觸確診者、與患者長時間處於密閉且通風不良空間，以及未做好防護下接觸患者唾液或呼吸道分泌物等體液。

疾管署長羅一鈞強調，目前該名在台個案檢驗結果皆為陰性，民眾無須過度恐慌，但仍提醒平時應做好環境清潔、防鼠措施，避免接觸鼠類及其排泄物，若有發燒、呼吸道症狀等不適，應儘速就醫並主動告知旅遊及接觸史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中