健康網》温嵐「敗血性休克」進加護病房 醫揭8症狀：嚴重恐器官衰竭

動感舞后温嵐驚傳因敗血性休克進加護病房治療。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕動感舞后温嵐驚傳健康亮紅燈！温嵐經紀人證實，她近日因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀而緊急送醫，目前因敗血性休克在加護病房治療，狀況不明，至少需要觀察5天。新北市立聯合醫院指出，敗血症是指細菌入侵人體，導致細菌大量繁殖，產生毒素，嚴重恐導致器官衰竭、低血壓或休克狀態。

根據新北市立聯合醫院衛教資料說明，敗血症是指人體內被細菌侵入，且因免疫能力不足，造成細菌大量在血液內繁殖，產生毒素，使人體各器官功能損害，嚴重者造成器官衰竭、低血壓或休克狀態。

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衛教資料並指出，敗血症的症狀，包括以下8大項：

●昏睡、焦慮、興奮、寒顫。

●低血壓、易躁動、排尿減少。

●皮膚或指甲床呈藍色。

●發冷、濕冷、皮膚蒼白。

●皮膚內出血的表徵，像瘀青和紅點。

●突然發燒〈經常有尖峰〉或體溫降低。

●精神狀況改變，例如：無反應或昏迷。

●感染的現象，如：肺炎、蜂窩組織炎、膿瘡、會厭炎和腦膜炎。

至於敗血症的治療，衛教資料提及，包括：1.維持體液平衡，血液升壓治療。2.適當的抗生素。3.控制感染源。4.支持療法，如：症狀處理或營養維持等。5.氧氣治療。6.皮質類固醇治療，同時配合的血糖控制。

此外，已故藝人「山豬」陳冠甫，生前曾經歷敗血性休克。當時台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇於臉書粉專發文表示，在抗生素被廣泛應用後，敗血症造成死亡（也就是所謂的「敗血性休克」）的比例已降低。通常會發生敗血症的情況有：1.抗生素來不及給到位，太慢了。2.產毒性病原體事先有毒素，迅雷不及掩耳。3.病毒複製自己控制不住，戰場開太大。大多數現代人是屬於第3項，都是戰場太大，導致被自己的免疫反應給擊沉。尤其是免疫不成熟的小孩、免疫衰退的老人以及慢性病、代謝症候群的族群，由於免疫力不足，都可能會導致身體無法「控制戰場」。

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