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漢他病毒郵輪3死疫情「暴露者入境台灣」 採檢結果出爐

2026/05/15 14:38

疾管署今指出，一名紐西蘭籍人士因漢他病毒暴露史在台接受健康監測，4項PCR檢驗結果均為陰性。（記者侯家瑜攝）

疾管署今指出，一名紐西蘭籍人士因漢他病毒暴露史在台接受健康監測，4項PCR檢驗結果均為陰性。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒群聚，目前已有3人因感染而死亡。一名搭乘該郵輪洪迪亞的紐西蘭籍乘客，於5月7日抵台，因曾有漢他病毒暴露史，台灣於13日下午接獲紐西蘭通報後，立即啟動聯繫與防疫應變機制，安排個案送醫觀察並進行相關檢驗。疾管署指出，個案已採集血液、尿液、唾液及鼻咽檢體進行PCR檢驗，結果於昨晚出爐，4項檢體均為漢他病毒陰性、安第斯病毒亦為陰性，所以目前研判不具傳染風險。

疾管署長羅一鈞今（15）日表示，該名個案最後暴露日為4月25日，考量潛伏期間仍須謹慎監控，當天聯繫安排送醫採檢，目前安排一般單人房進行加強型自主健康管理。由於漢他病毒潛伏期最長可達42天，因此仍須持續健康監測至6月6日，預計6月7日可解除管理，結束後個案便會離開台灣。期間若有外出需求，可配戴N95口罩，並在醫護人員陪同下活動；陪同醫護也將全程穿戴N95口罩、隔離衣及護目鏡等防護裝備，以降低感染風險。至於個案的醫療費用，羅一鈞說明是由本人自行負擔，紐西蘭政府在必要時也會提供協助。

疾管署疫情中心郭宏偉主任指出，根據世界衛生組織統計，此次群聚目前總共有11位個案，其中3例死亡，8例是經過實驗室的確診，另有2例是疑似病例，還有1例正在複驗當中。

羅一鈞指出，目前個案檢驗結果均為陰性，顯示暫無感染漢他病毒跡象，但因仍在潛伏觀察期內，將持續追蹤健康狀況。他也提醒民眾，漢他病毒主要透過接觸受感染鼠類排泄物、分泌物或受污染環境傳播，平時應做好環境清潔與防鼠措施，避免接觸鼠類及其排泄物，以降低感染風險。

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