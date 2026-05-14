健康網》緊緊抓住睪固酮 網紅醫提3招

網紅醫師蕾娜說明能夠牢牢抓住游離睪固酮的作法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕擁有283萬訂閱的泌尿科網紅醫師蕾娜（Reena Malik）透過影片，告訴大家如何透過增加性荷爾蒙結合球蛋白（SHBG）來提高「游離睪固酮」（Free Testosterone）。游離睪固酮是人體真正能利用的型態，而高濃度的性荷爾蒙結合球蛋白會將睪固酮牢牢綁住；該影片獲得高達29萬人次觀看。針對提高游離睪固酮，蕾那提出下列建議：

1. 飲食調整

增加蛋白質攝取：研究發現蛋白質攝取量與 性荷爾蒙結合球蛋白呈負相關，意即攝取足夠蛋白質可能有助於降低 性荷爾蒙結合球蛋白，進而釋放更多游離睪固酮。

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攝取足夠的脂肪：脂肪是合成睪固酮（源自膽固醇）的原料。醫師指出，飲食中脂肪太少會導致睪固酮水平下降。

管理纖維與熱量：雖然纖維對腸道健康很重要，但研究觀察到高纖維飲食和極低熱量飲食有時會與較高的 性荷爾蒙結合球蛋白相關。醫師建議纖維仍應攝取，可以預防大腸癌等，但須保證整體營養均衡。

2. 補充特定營養素

蕾那建議補充下列3種營養素重點補充，可以先從飲食開始，若覺得不夠再考慮買健康食品。

維生素 D：這是醫師認為較有科學依據的補充品。系統性回顧顯示，維持正常的維生素D濃度有助於穩定或降低 性荷爾蒙結合球蛋白，並在某些情況下與較高的睪固酮相關。

硼（Boron）： 雖然數據較少（早期研究僅針對 8 名男性），但有部分資料顯示硼可能有助於增加睪固酮的生物利用度。除了補充劑，也可以從紅棗、葡萄乾、李子等食物中攝取。

鋅（Zinc） 與鎂（Magnesium）： 如果體內缺乏這些微量元素，適量補充有助於改善整體荷爾蒙環境並降低 性荷爾蒙結合球蛋白。

3. 生活方式與健康管理

控制體重（BMI）： 肥胖會影響荷爾蒙平衡，雖然高 BMI 通常與較低的 性荷爾蒙結合球蛋白相關，但同時也會導致總睪固酮下降，因此維持健康體重對整體荷爾蒙健康至關重要。

管理胰島素與血糖： 高胰島素血症（如糖尿病前期或糖尿病）會顯著降低 性荷爾蒙結合球蛋白。醫師建議應監控並優化血糖健康。

檢查甲狀腺功能： 甲狀腺功能亢進或低下都會影響 性荷爾蒙結合球蛋白水平，進而影響游離睪固酮的量。

最後蕾那提醒2個細節。

抽血檢查的時間： 睪固酮在清晨最高，傍晚最低。醫師強調應在早上起床後 2 小時內進行抽血檢測，才能獲得最準確的參考數值。

關注症狀而非僅數字： 醫師提醒，即使檢查數值在「正常邊緣」，但若出現性慾低下、疲勞、肌肉流失或情緒低落等症狀，就值得進一步評估。

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